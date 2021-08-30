تكنولوجيا: جهاز Realme Pad اللوحي ينطلق قريباً برقاقة Helio G80

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على دعم جهاز Realme Pad اللوحي المرتقب برقاقة معالج Helio G80.

رصد جهاز Realme Pad اللوحي في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً مع تفاصيل جديدة عن هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

وتؤكد التفاصيل التي جاءت من Geekbench على أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج من MediaTek بدقة تصنيع 12 نانومتر، وهي رقاقة Helio G80.

كما أكدت نتائج إختبارات الجهاز على دعم Realme Pad بنظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً من المقرر أن ينطلق Realme Pad بألوان الرمادي والذهبي، وشاشة IPS LCD بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

كما يضم الجهاز كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 7100 mAh، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي بقلم stylus، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز في 9 من سبتمبر.

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