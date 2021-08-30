تكنولوجيا: سلسلة iPhone 14 لن تأتي بالرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نامومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة TSMC تواجه بعض الصعوبات في إنتاج الشرائح المميزة بدقة 3 نانومتر، لذا لن تأتي سلسلة iPhone 14 بالترقية في شرائح المعالج كما هو متوقع.

تستعد شركة ابل للإعلان عن سلسلة iPhone 13 في حدث يعقد في 14 من شهر سبتمبر المقبل، ولقد بدأت التسريبات الآن في الكشف عن بعض من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف الأيفون iPhone 14.

كانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى أن ابل تستعد لجلب الترقية في دقة تصنيع رقاقة المعالج في سلسلة iPhone 14، حيث أوضحت التوقعات إلى أن هذه الإصدارات تضم رقاقة معالج بدقة تصنيع 3 نانومتر.

ولقد أكد التقرير الجديد على أن شركة TSMC قد قررت تأجيل عملية تصنيع الشرائح بدقة 3 نانومتر والتي تعرف ب” N3″ من 3 إلى 4 أشهر، لذا لن تتوفر في الموعد المحدد لإنتاج سلسلة iPhone 14، ولقد أشارت التوقعات إلى أن رقاقة ابل المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر تأتي بعنوان A16 Bionic.

أيضاً من المتوقع أن تستمر ابل في إستخدام الشرائح المميزة بدقة تصنيع N4 في هواتف iPhone 14، كما أوضح التقرير أن ابل تقدمت بالفعل بطلبات توريد للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر من TSMC، على أن يتم البدء في إنتاج هذه الرقاقات في الربع الأخير من هذا العام.

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