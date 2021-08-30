مايكروسوفت تعلن عن الفئات والأجهزة المحرومة من «ويندوز 11»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن الفئات والأجهزة، التي ستحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".

وقالت الشركة، وفقاُ لتقرير نُشر عبر موقع "إنجادجيت" المتخصص في الشأن التقني، إن الأجهزة المزودة بمعالجات قديمة الطراز، لن تتمكن من الحصول على تحديثات "ويندوز 11" الجديدة.

وأشار الموقع إلى أن شركة مايكروسوفت طمأنت أولئك الذين يمتلكون حواسيب بمعالجات قديمة الطراز، بقولها إنهم قد لا يحصلون على "ويندوز 11"، ولكن سيحصلون تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.

ولفت الموقع إلى أن "مايكروسوفت" اضطرت إلى اتباع هذه الخطوة، حتى لا تقع في مشكلة قانونية، إذا ما تسبب نظام التشغيل الجديد في إحداث أي مشاكل في أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقدم، بسبب المهام الثقيلة الموجودة على نظام تشغيل "ويندوز 11".

وتعتزم الشركة الأمريكية إطلاق النسخة الكاملة من نظام التشغيل الجديد "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.

وتم الكشف عن "ويندوز 11"، في يونيو من العام الجاري، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة، وعدد هائل من الميزات الجديدة والمتقدمة.