تكنولوجيا: ديتاساد تنضم الى برنامج الشراكة العالمي لنوكيا من أجل تسريع التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ديتاساد اليوم إبرامها اتفاقية شراكة مع نوكيا. وعليه، ستتولى ديتاساد عملية تسويق، توزيع، وخدمة حلول إنترنت الأشياء التابعة لنوكيا بما فيها منصة إمباكت (IMPACT) لإنترنت الأشياء ومركز العمليات المدمجة؛ حلول الاتصال وتشمل إس دي-وان (SD-WAN) من برنامج نواج (Nuage) التابعة لنوكيا؛ وتكنولوجيا اتصالات المهام الصعبة (إم سي بي تي تي) (MCPTT).

إن سعة وغنى ملف الإنجازات الخاص بنوكيا سوف يساعدان شركة ديتاساد على تعزيز خدماتها وقدرات مركز البيانات السحابية بناءً على احتياجات العملاء المركزية بدعم من حلول إنترنت الأشياء من نوكيا، بما فيها منصة إمباكت (IMPACT) ومركز العمليات المدمجة.بالإضافة الى ذلك، إن برنامج نواج (Nuage) من نوكيا وحلول تبديل عديد البروتوكولات باستخدام المؤشرات التعريفية (IP/MPLS )، ستمكّن ديتاساد من تقديم خدمات فعالة ومرنة في مواقع جغرافية مختلفة، وتوفير خدمات بي تي تي (PTT) للاتصالات الفورية.

وقد علّق كمال بلوط، رئيس قسم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط في نوكيا، قائلًا: “إن برنامج الشراكة العالمي لنوكيا أساسي لتطوير بيئة العمل الخاصة بشركاء نوكيا من أجل الاستجابة لمتطلبات العملاء وشق طريقنا الرئيسي نحو السوق وفرص الاستثمار في المشاريع والقطاع العام. يسرّنا أن نرحب بديتاساد في البرنامج للمساعدة في تحقيق النمو وتطوير علاقات جديدة مع العملاء.”

كما علّق فيليكس توماس واس/الرئيس والمدير التنفيذي – ديتاساد: “تماشياً مع رؤية المملكة 2030، يسرّنا التعاون مع نوكيا من أجل الاتصال ومنصة إنترنت الأشياء الجيل الخامس، مما سيوسّع نطاق خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط ويعزز الرقمنة من أجل نمو اجتماعي واقتصادي أسرع.”

عن شريك قنوات التوزيع

ديتاساد مزوّد لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة ومساهم رئيسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية مع سجل حافل بالإنجازات يمتد ل39 عاماً.

توفر ديتاساد حلول مصممة خصيصاً في قطاع شبكات الشركات وحلول الاتصالات، حلول تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المدارة، مراكز البيانات وحلول الحوسبة السحابية، خدمات الأمن السيبراني المستضافة محلياً، حلول الذكاء الاصطناعي، وحلول المراقبة والاتصال بالطاقة الشمسية للقطاعين العام والخاص، من أجل إتاحة تحولهم الرقمي وإطلاق العنان لقيمتها الحقيقية. تغطي خدمات ديتاساد كل الجوانب بدءاً بتحديد نطاق الأعمال، التخطيط، التصميم، التنفيذ، الدمج، صيانة المنتجات التي تقدمها طبقاً لأعلى المعايير، بالإضافة الى الدعم التشغيلي/خدمة العملاء على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.

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