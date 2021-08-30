تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن Galaxy S21 FE في 8 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر “Max Weinbach” صور رسمية من أحد متاجر سامسونج مؤخراً، والتي أكد من خلالها على إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S21 FE.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن العملاق الكوري تستعد لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S21 FE في حدث Galaxy Z Fold 3، إلا أن نقص الرقاقات أدى إلى تأجيل الإعلان عن الهاتف.

يعود “Max Weinbach” بأحدث الصور التي توضح إستعداد أحد متاجر سامسونج لكشف النقاب الرسمي عن هاتف Galaxy S21 FE، حيث يظهر عنوان الهاتف بوضوح على القسم الخاص به.

ولقد أوضحت تسريبات أخرى نشرت على صفحة “Mauri QHD” في تويتر أن سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن الهاتف في 8 من سبتمبر، إلا أن التسريبات لم توضح موعد لبدء بيع الهاتف.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق Galaxy S21 FE للبيع ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

من جانب أخر يأتي موعد حدث سامسونج قبل إنطلاق مؤتمر ابل الذي أشير مؤخراً إلى أنه ينطلق رسمياً في 14 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 13.

ولقد أكدت تسريبات جاءت عبر منصة جوجل بلاي على المواصفات التي ينطلق بها Galaxy S21 FE، حيث يأتي بشاشة 6.4 إنش بمعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف ثلاثة من المستشعرات، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما يأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، وبطارية بقدرة 4370 mAh، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بألوان الأبيض، الرمادي، الأخضر، والبنفسجي، والأزرق، ومن المتوقع أن يأتي بسعر أقل من 699 دولار.

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