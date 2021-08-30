شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح أول ماكينة ATM في العالم للعملات المشفرة في هندوراس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم افتتاح أول ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة في العالم في هندوراس هذا الأسبوع حيث سعى داعمو البيتكوين إلى تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور المجاورة أول دولة تؤسس عملة البيتكوين كعملة قانونية.

وتسمح الآلة، التي يطلق عليها محليًا "لا بيتكوينيرا" أو "la bitcoinera"، للمستخدمين بالحصول على البيتكوين والإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج مكاتب في عاصمة تيجوسيغالبا من قبل شركة TGU Consulting Group الهندوراسية.

وقاد خوان ماين، 28 عامًا، الرئيس التنفيذي لـ TGU، الجهود المبذولة لإحضار أجهزة الصراف الآلي إلى هندوراس على أمل تثقيف الأشخاص حول الأصول الافتراضية من خلال التجربة المباشرة.

وقال إنه حتى الآن، لا توجد طريقة آلية لشراء العملات المشفرة، وقال: "كان عليك أن تفعل ذلك بين نظير إلى نظير، وابحث عن شخص ... كان مستعدًا للقيام بذلك، ولقاء شخص ما وحمل مبلغ X من النقود، وهو أمر غير مريح وخطير للغاية بالنظر إلى البيئة في هندوراس". .

يذكر أنه يوم الجمعة الماضية، تم تداول إيثريوم واحد بسعر 3237 دولارًا وبتكوين؛ 48140 دولارًا، وإذا كانت الخدمة شائعة، قال ماين إنه يأمل في تركيب المزيد من الوحدات، ولإجراء عملية شراء، يتعين على المستخدمين مسح الهوية الرسمية وإدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف.

وقال ماين إن العديد من مطوري البرمجيات في هندوراس يتلقون رواتبهم بالفعل بالعملات المشفرة، مضيفًا أنه سيكون أيضًا خيارًا أرخص لإرسال التحويلات، وفي عام 2020، أرسل الهندوراسيون الذين يعيشون في الخارج - ولا سيما الولايات المتحدة - 5.7 مليار دولار، أي حوالي 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في شكل تحويلات.

وافق كونغرس السلفادور في يونيو على اقتراح من الرئيس نيب بوكيلي لجعل البلاد أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وفي أماكن أخرى من المنطقة، قدم المشرعون مشاريع قوانين في بنما تنظم استخدام البيتكوين ووضعها كعملة قانونية.