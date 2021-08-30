تكنولوجيا: لهذا يأتي الإصدار الجديد من جهاز الألعاب PS5 بوزن أقل!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني مؤخراً إصدار جديد من جهاز الألعاب PS5، والذي جاء بوزن أقل عن الإصدار الأصلي، ولقد أوضح فيديو لعملية تفكيك هذا الإصدار سبب تميز الجهاز بوزن أقل.

انطلق الإصدار الجديد من جهاز سوني PS5 في سوق اليابان خلال الفترة الماضية، ومن ثم ظهر الجهاز في أسواق أخرى وهي أسواق أستراليا والولايات المتحدة.

تميز الإصدار الجديد من PS5 بتصميم جديد لقاعدة الجهاز، كما تميز بوزن أقل مقارنة بالإصدار الأصلي، ولقد نشر مقطع فيديو عبر “Austin Evans” على منصة اليوتيوب لعملية تفكيك الجهاز، والذي أكد على أن السبب في الوزن الأقل للجهاز يعود لتصغير سوني لحجم المشتت الحراري.

ولقد أوضح مقطع الفيديو أن نظام التبريد يأتي بتصميم أصغر بفارق كبير عن الإصدار الأصلي، والذي أدى إلى إنقاص وزن الجهاز 300 جرام.

من جانب أخر أكد Evans على أن إتجاه سوني لتصغير نظام التبريد في الإصدار الجديد أدى إلى إرتفاع حرارة الوحدة أثناء تشغيل الألعاب من 3 إلى 5 درجات.

ولقد صممت سوني المشتت الحراري في PS5 لدعم تبريد الجهاز، كما يدعم الأنبوب الحراري في الجهاز تدفق الهواء بكفاءة أعلى.

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