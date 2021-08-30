شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 3 طرق لغلق التطبيقات أو البرامج عند تجمدها بنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يتم إغلاق تطبيق بسبب مشكلة أو عطل ما، فلن يكون لديك خيار سوى التعامل معه على الفور، وإذا كان لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، فإن خيار فرض الإنهاء يعد أداة مفيدة في هذا الظرف، ونرصد لك ثلاث طرق شائعة لفرض الإنهاء وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية فرض الإنهاء على ويندوز باستخدام اختصار لوحة المفاتيح

2. اضغط على Alt + F4.



كيفية فرض الإنهاء على ويندوز باستخدام إدارة المهام كيفية فرض الإنهاء على ويندوز باستخدام إدارة المهام 1. اضغط على Control + Alt + Delete، سترى بعد ذلك نافذة تحضير إعدادات الأمان، مع قائمة بالخيارات المتاحة.

2. اختر إدارة المهام.

3. حدد التطبيق الذي تريد فرض الإنهاء.

4. اضغط فوق إنهاء المهمة.



كيفية فرض الإنهاء على ويندوز باستخدام موجه الأوامر كيفية فرض الإنهاء على ويندوز باستخدام موجه الأوامر 1. اضغط على مفتاح Windows + R.

2. اكتب cmd في مربع البحث واضغط على Enter.

3. اكتب قائمة المهام في موجه الأوامر، سترى بعد ذلك قائمة بالمهام والبرامج التي تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4. أدخل taskkill / im .exe على اسم البرنامج، على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنهاء Spotify ، فستدخل taskkill / im spotify.exe.

5. اضغط Enter، ومن المفترض أن ترى رسالة تأكيد بمجرد إكمال هذه الخطوات.