شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا وصف رئيس T-Mobile أحدث خرق لبيانات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى خرق بيانات T-Mobile الأخير إلى الحصول على معلومات أكثر من 50 مليون شخص، بما في ذلك بعض الذين ليسوا عملاء حاليين أو لم يكونوا كذلك على الإطلاق حسبما نقل موقع The Verege.

وقال الرئيس التنفيذي مايك سيفرت، إن الخرق قد تم احتواؤه مضيفا: "الحفاظ على أمان بيانات عملائنا هي مسئولية نأخذها على محمل الجد بشكل لا يصدق ، وكان منع حدوث هذا النوع من الأحداث دائمًا أولوية قصوى بالنسبة لنا".

صحيح أن هذه الهجمات تحدث للعديد من الشركات، ولكن من الصعب اعتبار البيان صادقًا عندما تعرضت T-Mobile لخمسة انتهاكات على الأقل منذ عام 2018 بحسب ما نقلته The Verege. ويشمل ذلك هذا الاختراق ، اثنان في عام 2020 ، بالإضافة إلى واحد لعامي 2018 و 2019.

للقيام بشيء حيال ذلك ، تشارك T-Mobile مع شركة الأمن السيبراني Mandiant ومستشارين في KPMG لتشديد الأمور، وهو ما يثير التساؤل بشأن ما إذا كان سيضع ذلك حدًا لهذا الخط السخيف من انعدام الأمن؟.

وحصل جميع المشتركين على عام مجاني من Apple TV Plus، بعدما قام أحد المتطفلين بسرقة عدد كافٍ من IMEI / IMSI ورخصة القيادة وبيانات الضمان الاجتماعي.