شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزات iOS 15 وتاريخ الإصدار.. أفضل الترقيات بتحديث آيفون الجديد من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتم إطلاق أحدث برامج iOS 15 من آبل في أقرب وقت في سبتمبر، ومن المقرر أن تجلب بعض الترقيات الرائعة إلى آبل حيث أعلن عملاق التكنولوجيا عن نظام التشغيل iOS 15 في شهر يونيو، وقال إنه سيتم إصداره في وقت ما خلال "خريف 2021" بحسب موقع The Sun.

كشفت Apple بالفعل عن عدد قليل من الميزات الرئيسية القادمة إلى iOS 15 خلال عرض تقديمي في مؤتمر WWDC 2021.

وسيقدم التحديث شاشة رئيسية معاد تصميمها وبعض التغييرات الكبيرة على تطبيق المراسلة من آبل، iMessage.

وسيتضمن أيضًا شاشة قفل محدثة ومجموعة من ميزات الخصوصية والإشعارات الجديدة.

وسيتمكن عشاق FaceTime أيضًا من الوصول إلى ميزة خلفية مفيدة.

وقام بعض الأشخاص بالفعل باختبار الميزات عبر برنامج iOS 15 التجريبي العام.

ما هو تاريخ إصدار iOS 15؟

إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار التجريبي من iOS 15 ، فيمكنك التسجيل في صفحة Apple Beta والتسجيل باستخدام معرف Apple الخاص بك.

لم تحدد Apple موعدًا محددًا لإطلاق iOS 15 لجميع المستخدمين ، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​في وقت ما في سبتمبر.

ما الجديد في iOS 15؟

وتتيح أداة iOS 15 الجديدة التي تسمى Focus للمستخدمين تعيين تفضيلات مختلفة للإشعارات بناءً على ما يفعلونه.

على سبيل المثال، سيكون لديك خيار تحديد ما إذا كان الهاتف يصدر صوتًا أم لا، أو ما إذا كان يهتز، اعتمادًا على حالتك الحالية.

ستتمكن من استخدام قائمة جديدة لتحديد ما إذا كنت تقود السيارة أو تعمل أو نائمًا أو حالة مخصصة من اختيارك.

وستظهر القائمة على شاشة القفل المحدثة وفي مركز التحكم ، قائمة iPhone و iPad للوصول بسرعة إلى الإعدادات.

سوف يقوم التركيز حتى بإخطار جهات اتصال iMessage الخاصة بك بحالتك لإعلامهم بسبب عدم ردك على رسائلهم النصية.

تحديثات iMessage الرئيسية

تعمل Apple أيضًا على تحديثات رئيسية لـ iMessage تجعلها أشبه بمنصة وسائط اجتماعية مثل WhatsApp.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تسهيل إدارة الصور والمقالات الإخبارية التي يشاركها أصدقاؤك عبر التطبيق والتفاعل معها.

ستحتوي تطبيقات Apple Photos و Apple news على مناطق جديدة تخزن فقط المحتوى الذي يشاركه أصدقاؤك.

يخضع عدد من تطبيقات الشركة الأخرى ، مثل Wallet و Safari و Apple Maps و Health ، إلى تحسينات طفيفة أيضًا.

يتيح لك FaceTime ، على سبيل المثال ، تعتيم خلفية مقاطع الفيديو الخاصة بك.

سيعطي بث الفيديو الخاص بك تأثيرًا مشابهًا لوضع Portrait المتاح على كاميرات أجهزة iPhone الحديثة.

ستتمكن أيضًا من تحميل جواز سفرك أو رخصة القيادة الخاصة بك إلى Apple Wallet ، مما يتيح لك تسجيل الوصول ، على سبيل المثال ، في المطارات باستخدام هاتفك.

تم تصميم ميزة جديدة أخرى كشفت عنها Apple لتسهيل عرض ما تستمع إليه أو تشاهده لأصدقائك.

يُطلق عليه "Share Play" ، وهو يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة تطبيق متدفق مع أعضاء مكالمة، مع مزامنة الفيديو لجميع المستخدمين.

يتم الحصول على شكل جديد للإشعارات ، وسيتم الآن تجميعها في مجموعة مفيدة تسمى ملخص الإخطار.

ستستخدم Apple الذكاء الاصطناعي لمعرفة الإشعارات الأكثر أهمية بالنسبة لك. يمكنك تعيين أي وقت من اليوم تريد أن يتم تذكيرك بقراءته.

تصدر Apple تحديثات البرامج بشكل دوري لنظام iOS ، وهو نظام التشغيل الذي يعمل على تشغيل iPhone.

بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء وتصحيح الثغرات الأمنية ، تضيف التنزيلات ميزات جديدة يعمل عليها مهندسو Apple.