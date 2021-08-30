تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين وضعي Hibernate وSleep في نظام ويندوز

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن نظام تشغيل ويندوز ينيح العديد من الأوضاع الخاصة بإغلاق جهاز الكمبيوتر، مثل الإغلاق التام، أو وضع Hibernate أو وضع Sleep ، لكن هناك العديد من المستخدمين الذين قد يخلطون بين النظامين الأخيرين، أو ربما لا يعرفون الفارق بينهما، وفيما يلى نعرض أبرز الإختلافات كما يلي:الفرق بين Hibernate و Sleep

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين وضع الإسبات وSleep في كيفية حفظ البيانات أو مكان حفظها فيه، فعندما يدخل نظامك في وضع Sleep ، يتم حفظ الملفات التي فتحتها (والبيانات غير المحفوظة فيها) في ذاكرة الوصول العشوائي، أم عندما يدخل نظامك في وضع Hibernate ، تتم كتابة الملفات التي فتحتها (والتاريخ غير المحفوظ فيها) على القرص.