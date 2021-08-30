شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين وضعي Hibernate وSleep في نظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر
الفرق بين Hibernate و Sleep
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين وضع الإسبات وSleep في كيفية حفظ البيانات أو مكان حفظها فيه، فعندما يدخل نظامك في وضع Sleep ، يتم حفظ الملفات التي فتحتها (والبيانات غير المحفوظة فيها) في ذاكرة الوصول العشوائي، أم عندما يدخل نظامك في وضع Hibernate ، تتم كتابة الملفات التي فتحتها (والتاريخ غير المحفوظ فيها) على القرص.
عندما يكون نظامك في وضع Sleep ، فإنه يستخدم القليل جدًا من الطاقة للحفاظ على تشغيل الأشياء، بينما يكون نظامك في وضع Hibernate ، فإنه لا يستخدم أي طاقة على الإطلاق، فهو يعمل بشكل أساسي على إيقاف تشغيل النظام.
كذلك فلن يؤدي وضع Sleep إلى إتلاف أو تقصير عمر محرك أقراص الحالة الصلبة، لكن على الجانب الأخر ـن وضع Hibernate يتسبب في إتلاف الجيل الأول من محركات أقراص SDD وإزالتها سريعًا، لكن لا تحتوي محركات أقراص الحالة الثابتة الأحدث على هذه المشكلة.
استئناف العمل
سيخرج Windows 10 من حالة Sleep أسرع بكثير مما سيخرج من وضع Hibernate، فارق التوقيت كبير، ويمكن استئناف النظام من وضع Sleep بالضغط على زر الطاقة، أو بالنقر فوق مفتاح على لوحة المفاتيح أو النقر بالماوس، بينما يمكن استئناف النظام من وضع Hibernate بالضغط على زر الطاقة.