شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق روبوت من النمل والأفوكادو إلى محطة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت شحنة سبيس إكس من النمل والأفوكادو وذراع آلى بحجم الإنسان باتجاه محطة الفضاء الدولية اليوم الأحد والتسليم المقرر وصوله غدا الاثنين هو الثالث والعشرون لشركة ناسا وفقا لموقع phys.org التقنى .

وفى أقل من عقد بقليل انطلق صاروخ فالكون المعاد تدويره فى السماء قبل الفجر من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا بعد رفع كبسولة Dragon ، وهبطت المرحلة الأولى من المعزز بشكل عمودى على أحدث منصة محيطية لشركة SpaceX ، وأطلق عليها اسم "A Shortfall of Gravitas".

وواصل مؤسس SpaceX Elon Musk تقليده في تسمية سفن التعافي المعزز تكريماً لكاتب الخيال العلمي الراحل إيان بانكس وسلسلة ثقافته.

ويحمل التنين أكثر من 4800 رطل (2170 كيلوغرامًا) من الإمدادات والتجارب والأطعمة الطازجة بما في ذلك الأفوكادو والليمون وحتى الآيس كريم لرواد الفضاء السبعة فى المحطة الفضائية، وترسل فتيات الكشافة النمل والروبيان المالح والنباتات كمواضيع للاختبار، بينما يقوم علماء جامعة ويسكونسن ماديسون بنثر البذور من رشاد أذن الفأر وهو عشب صغير مزهر يستخدم في الأبحاث الجينية.

كما ستخضع عينات من الخرسانة والخلايا الشمسية ومواد أخرى لانعدام الوزن.

فى غضون ذلك، ستحاول الذراع الروبوتية التجريبية للشركة الناشئة اليابانية ربط العناصر معًا في بدايتها المدارية وأداء الأعمال الروتينية الأخرى التي عادة ما يقوم بها رواد الفضاء، سيتم إجراء الاختبارات الأولى داخل المحطة الفضائية، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا Toyotaka Kozuki، إن النماذج المستقبلية من روبوت Gitai Inc، ستخرج في فراغ الفضاء لممارسة وظائف الأقمار الصناعية وغيرها من أعمال الإصلاح.

وأضاف أنه في وقت مبكر من عام 2025، يمكن أن تساعد مجموعة من هذه الأسلحة في بناء قواعد قمرية وتعدين القمر للحصول على موارد ثمينة.