شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على المزيد من المتابعين على إنستجرام؟ 5 نصائح لزيادة أرقامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد تساءلت يومًا عن سبب معاناتك من أجل كسب متابعين على إنستجرام، فقد تفقد بعض الحيل البسيطة، حيث يوجد بعض من أفضل الطرق لاكتساب متابعين على إنستجرام لأي مؤثرين ناشئين أو شركات صغيرة هناك حسبما نقل موقع The sun.

قرر ما هو حسابك

لكسب متابعين عليك أن تقدم لهم شيئًا ما.

قد تكون هذه صورًا لشيء معين أو أزياء أو طعام أو شخصيتك الممتعة.

مهما كان الأمر تأكد من الحفاظ على ثباتك وستنتهي في مجتمع Instagram الذي يشاركك مكانتك.

استخدم علامات تصنيف جيدة

يمكن أن تحصل على هاشتاج نشط للغاية ولكن فقط إذا كنت تستخدم العلامات الصحيحة.

وحاول كتابة بعض الكلمات الرئيسية ومعرفة المحتوى الذي يظهر لعلامات التصنيف هذه وما إذا كنت تريد أن ينضم المحتوى الخاص بك إلى ذلك.

جرب واستخدم بعض علامات التصنيف التي تحتوي على عدد أقل من المشاركات المرفقة بها.

على سبيل المثال تحتوي هاشتاج "brunch" على 31.2 مليون مشاركة مرتبطة بها.

في حين أن هاشتاج "brunchideas" لا تحتوي إلا على 243000 مشاركة تستخدمه ، لذا فمن المرجح أن يتم عرض المحتوى الخاص بك في تلك المجموعة.

تفاعل مع جمهورك

تأكد من الرد على التعليقات للحفاظ على مشاركة الناس.

يمكنك أيضًا إنشاء فرص مشاركة في قصص إنستجرام الخاصة بك من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة.

التعاون

يعد التعاون أمرًا رائعًا إذا كنت تعرف علامة تجارية أخرى أو مؤثرًا آخر يرغب في التعاون معك.

يمكن أن يؤدي نشر أخبار على حساب آخر إلى زيادة المشاركة بالنسبة لك ويمكن أن يخلق بعض المحتوى الممتع لمتابعيك.

النشر المستمر

كلما نشرت عددًا أكبر من المرات، زادت قدرتك على التفاعل مع المتابعين والمتابعين المحتملين.

وتنشر الكثير من العلامات التجارية كل يوم ولكنك تحتاج فقط إلى العثور على أسلوب نشر يناسبك أنت ومجتمعك.

يجب أن تكون عدة مرات في الأسبوع كافية لإبقاء الأشخاص مهتمين إذا كان المحتوى الخاص بك عالي الجودة.