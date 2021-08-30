تكنولوجيا: قائمة بهواتف شاومي المتوقع تحديثها بنظام Android 12 قريباً

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق الإصدار الثابت من تحديث Android 12 خلال الفترة القادمة لعدد من هواتف الأندوريد، ولقد كشفت أحدث التقارير عن هواتف شاومي المتوقع تحديثها خلال الفترة القادمة.
نشر موقع Xiaomiui قائمة يوضح من خلالها الهواتف المقرر تحديثها بنظام تشغيل Android 12 عند إطلاق الإصدار الثابت، كما أكد الموقع على أن القائمة تتضمن إصدارات علامات Redmi وPOCO وأيضاً Black Shark، إلا أن هذه القائمة لم يؤكد عليها من شاومي بشكل رسمي حتى الآن.
ويتوفر عدد من أجهزة وهواتف شاومي في المرحلة التجريبية بالفعل لنظام تشغيل Android 12 والتي تشمل:
- هاتف MIX 4
- هواتف Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40
- هاتف Mi 11 Lite 5G
- هاتف Mi 10S
- هواتف Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra
- هواتف Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra
- أجهزة Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G
- هواتف Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro
- هاتف Redmi Note 8 2021
- هاتف POCO X3 Pro
أجهزة وهواتف Mi المقرر تحديثها بنظام Android 12
- هاتف Mi MIX Fold
- هاتف Mi 11 Lite 4G
- هاتف Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G
- هاتف Mi 10i / Mi 10T Lite
- هاتف Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro
- هاتف Mi Note 10 Lite.
هواتف Redmi و POCO المقرر تحديثها بنظام Android 12
- هاتف Redmi 10
- هواتف Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro
- هواتف Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max
- هواتفRedmi Note 9 5G / Redmi Note 9T
- هاتف Redmi Note 9 Pro 5G
- هواتف Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G
- هواتف Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro 5G في الصين
- هواتف Redmi 9T / Redmi 9 Power
- هاتف Redmi Note 9 4G الصين
- هاتف Redmi K30
- هواتف Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G
- هاتف Redmi K30 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- هاتف POCO F3 GT
- POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC
- هاتف POCO M3 Pro 5G
- هاتف POCO M3
- هاتف POCO M2 Pro
- سلسلة هواتف Black Shark 3
- سلسلة هواتف Black Shark 4.
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