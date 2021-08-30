تكنولوجيا: قائمة بهواتف شاومي المتوقع تحديثها بنظام Android 12 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق الإصدار الثابت من تحديث Android 12 خلال الفترة القادمة لعدد من هواتف الأندوريد، ولقد كشفت أحدث التقارير عن هواتف شاومي المتوقع تحديثها خلال الفترة القادمة.

نشر موقع Xiaomiui قائمة يوضح من خلالها الهواتف المقرر تحديثها بنظام تشغيل Android 12 عند إطلاق الإصدار الثابت، كما أكد الموقع على أن القائمة تتضمن إصدارات علامات Redmi وPOCO وأيضاً Black Shark، إلا أن هذه القائمة لم يؤكد عليها من شاومي بشكل رسمي حتى الآن.

ويتوفر عدد من أجهزة وهواتف شاومي في المرحلة التجريبية بالفعل لنظام تشغيل Android 12 والتي تشمل:

هاتف MIX 4

هواتف Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

هاتف Mi 11 Lite 5G

هاتف Mi 10S

هواتف Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

هواتف Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra

أجهزة Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

هواتف Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro

هاتف Redmi Note 8 2021

هاتف POCO X3 Pro

أجهزة وهواتف Mi المقرر تحديثها بنظام Android 12

هاتف Mi MIX Fold

هاتف Mi 11 Lite 4G

هاتف Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G

هاتف Mi 10i / Mi 10T Lite

هاتف Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro

هاتف Mi Note 10 Lite.

هواتف Redmi و POCO المقرر تحديثها بنظام Android 12

هاتف Redmi 10

هواتف Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

هواتف Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max

هواتفRedmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

هاتف Redmi Note 9 Pro 5G

هواتف Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G

هواتف Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G في الصين

هواتف Redmi 9T / Redmi 9 Power

هاتف Redmi Note 9 4G الصين

هاتف Redmi K30

هواتف Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

هاتف Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming

هاتف POCO F3 GT

POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC

هاتف POCO M3 Pro 5G

هاتف POCO M3

هاتف POCO M2 Pro

سلسلة هواتف Black Shark 3

سلسلة هواتف Black Shark 4.

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