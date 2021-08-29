شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع المتسللين من قراءة نصوص WhatsApp الخاصة بك؟.. 3 خطوات يجب اتخاذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تطبيق WHATSAPP أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا في العالم - لكن هذا لا يعني أنه محصن ضد المتسللين، حيث يجد المحتالون الإلكترونيون بانتظام طرقًا لاقتحام حسابات الأشخاص، وغالبًا ما يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات التصيد الاحتيالي حسبما نقل موقع The sun.

قد تأتي هذه الهجمات في شكل رسائل WhatsApp يرسلها مهاجمون ينتحلون صفة أحد أقرب أصدقائك.

ويطلب منك "الصديق" مشاركة رمز مكون من ستة أرقام توشك على تلقيه عبر رسالة نصية قصيرة، بمجرد مشاركة الرمز ، يتم حظر دخولك إلى حسابك.

هذا لأن الرقم كان في الواقع رمز التحقق من الحساب المستخدم لربط حساب WhatsApp الخاص بك برقم هاتف جديد.

لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها قفل حسابك والحفاظ عليه في مأمن من أعين المتطفلين، كما تنطوي إلى حد كبير على جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتسللين لتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.

1. لا تقم أبدًا بتسليم الرمز المكون من ستة أرقام

لا يجب أبدًا إظهار الرمز المكون من ستة أرقام لأي شخص للتحقق من حساب WhatsApp الخاص بك، الذى يتم إرساله عبر الرسائل القصيرة وهو مخصص لك فقط، لا ترسلها إلى الأصدقاء والعائلة والأشقاء وبالتأكيد لا تشاركها مع الغرباء.

ويرسل WhatsApp الرمز إليك كلما حاولت تسجيل الدخول على جهاز جديد باستخدام رقم هاتفك.

ويمكن للقراصنة خداعك لتسليمها لاقتحام حسابك.

2. قم بتمكين التحقق على خطوتين

يمكنك ربط رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي بشكل أوثق ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك.

ومع ذلك يمكنك أيضًا تعيين رقم تعريف شخصي لعدد من الحسابات عبر الإنترنت - بما في ذلك ملف تعريف WhatsApp الخاص بك.

يستخدم WhatsApp رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام للتحقق من أنك تحاول تسجيل الدخول إلى حسابك.

لإعداد واحدة افتح واتساب واذهب إلى الإعدادات وانقر على "التحقق بخطوتين"، انقر على "تمكين" وأدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره.

سيطلب WhatsApp أحيانًا رقم التعريف الشخصي هذا عند استخدام التطبيق للتحقق مرة أخرى من هويتك.

هذا يمنع المتسللين من قراءة النصوص الخاصة بك إذا كانوا يعرفون كلمة المرور لحسابك ، ولكن ليس رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

ثم سيُطلب رقم التعريف الشخصي أيضًا لإضافة جهات اتصال.

إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني يمكنك من خلاله استرداد الحساب إذا نسيت رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

3. قم بتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بك

يحتوي WhatsApp على عدد من إعدادات الخصوصية التي في حالة تنشيطها، تجعل من الصعب على المتسللين معرفة هويتك.

وهذا بدوره يمكن أن يزيد من صعوبة استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية المستخدمة كثيرًا لاقتحام حسابات الأشخاص.

أحد الإعدادات التي تستحق التغيير هو من تشارك معه صورة ملفك الشخصي وحالتك وتفاصيل أخرى.

يمكنك حظر الأشخاص غير المسجلين في دفاتر جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية هذه التفاصيل بما في ذلك رقم هاتفك.

انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية وحدد "جهات الاتصال الخاصة بك" لأي شيء تريد إخفاءه.