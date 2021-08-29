شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس النواب الأمريكى يطالب بسجلات من Google وTwitter وFacebook فى تحقيق الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي طلبات وثائق كبير لشركات التواصل الاجتماعي، لتوسيع نطاق تحقيقها حيث تسعى لفحص الأحداث التي أدت إلى شغب 6 يناير.

وتم إصدار الطلبات لعمالقة التكنولوجيا ، بما في ذلك جوجل وتويتر وفيس بوك ويوتيوب وتيك توك، وكذلك إلى Reddit وParler وTelegram و 4chan و8kun ومنصات أخرى، حيث طلبت اللجنة من 15شركة تقديم نسخ من أي مراجعات أو دراسات أو تقارير أو تحليلات حول المعلومات الخاطئة المتعلقة بانتخابات 2020، والنفوذ الأجنبي في الانتخابات، والجهود المبذولة لوقف التصديق على الانتخابات و"المتطرفين العنيفين المحليين" المرتبطين بالهجوم على مبنى الكابيتول.

ويجري البحث عن المستندات المطلوبة في تحقيق يُتوقع أن يكون مطولًا وحزبيًا ومحتقرًا حول كيفية تمكن الغوغاء من التسلل إلى مبنى الكابيتول وتعطيل التصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة، مما تسبب في أخطر هجوم على الكونجرس منذ قرنين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت اللجنة طلبًا آخر للحصول على وثائق من المخابرات وإنفاذ القانون والوكالات الحكومية الأخرى. تم تقديم أكبر طلب حتى الآن إلى الأرشيف الوطني للحصول على معلومات عن الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه السابق، واتهم ترامب اللجنة بانتهاك "مبادئ قانونية طويلة الأمد للامتياز".

فيما يفكر أعضاء اللجنة أيضًا في مطالبة شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحفاظ على سجلات الهاتف للعديد من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، لمحاولة تحديد من يعرف ماذا عن أعمال الشغب الجارية ومتى علموا بها، مع هتافات "شنق مايك بنس"، أرسل مثيرو الشغب نائب الرئيس وأعضاء الكونجرس آنذاك يركضون للنجاة بحياتهم، وأصيبوا العشرات من ضباط الشرطة وألحقوا أضرارًا بأكثر من مليون دولار.