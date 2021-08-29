شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق محفظة رقمية ستسمح للمستخدمين بتخزين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة فيسبوك أنها تستعد لإطلاق محفظة رقمية تسمح للمستخدمين بتخزين العملات المشفرة، حيث قال ديفيد ماركوس، المدير المالى للشركة، أن المنصة تشعر بأنها ملتزمة تمامًا بإطلاق محفظتها الرقمية، المعروفة باسم Novi، بحلول نهاية عام 2021، مضيفا أنه يفضل إصدار Novi جنبًا إلى جنب مع ديم، وهو شكل من أشكال العملة الرقمية، والتي ستكون مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماركوس، عضو مجلس إدارة ديم، "من الناحية النظرية، يمكن أن تطلق المحفظة الرقمية قبل ديم، لكن هذا يعني الإطلاق بدون ديم وهذا ليس بالضرورة شيئًا نريد القيام به"، مؤكدا "كل هذا يتوقف على المدة التي سيستغرقها ديم لكي يتم بثها مباشرة".

وأوضح ماركوس، أن الولايات المتحدة تتخلف بالفعل عن الصين بمعدل ينذر بالخطر عندما يتعلق الأمر بقبول العملات الرقمية

وقد يؤدي السماح لمستخدمي فيس بوك البالغ عددهم 2.9 مليار شخص بالوصول إلى سوق العملة المشفرة الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار إلى تغيير قواعد اللعبة.

,أعلن فيس بوك لأول مرة عن عملته المشفرة في عام 2019، وأطلق عليها اسم ليبرا، ولكن بعد معارضة من المشرعين الأمريكيين، نقلت العمليات إلى سويسرا وأعادت تسمية العملة ديم، حيث يمكن أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة في المستقبل.

وكشف ماركوس، "عندما يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال الضريبي، فإن العملات المستقرة المصممة جيدًا ونظامها البيئي للمحافظ لديها القدرة على تحسين التنفيذ التقليدي لتلك الضوابط".