فيديو.. ناسا تطلق الصاروخ الناقل Falcon 9

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”،الصاروخ الناقل Falcon 9 مع مركبة الشحن دراغون التي ستنقل إلى محطة الفضاء الدولية، حمولة تبلغ 2.2 طن، حيث قامت ناسا ببث مباشر لعملية الإطلاق.

وجرت عملية الإطلاق، من المطار الفضائي في كيب كانافيرال (فلوريدا) في الساعة 10.15 ، بتوقيت موسكو. وكان هذا الاستخدام الرابع للمرحلة الأولى من الصاروخ الناقل Falcon 9. في المرات السابقة، تم استخدام هذه المرحلة من الصاروخ لإطلاق مركبة Crew Dragon المأهولة مرتين، وإطلاق قمر صناعي تجاري.

وذكرت “ناسا” في وقت سابق، أن مركبة الشحن ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية، ليس فقط المواد والمعدات الجديدة اللازمة للتجارب العلمية، بل وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة لطاقم المحطة.

وستبقى محطة الشحن، ملتحمة بالمحطة الدولية لمدة شهر تقريبا، وبعد ذلك ستعود إلى الأرض حاملة نتائج العمل العلمي الذي تم تنفيذه في المدار.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ في 28 أغسطس، لكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية.