تكنولوجيا: هاتف Honor X20 Max ينطلق قريباً بحجم 7 إنش ورقاقة Dimensity 1100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor X20 Max قريباً بحجم شاشة 7 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 1100.

كانت شركة Honor قد قدمت Honor X10 Max 5G خلال العام الماضي بحجم كبير في الشاشة يصل إلى 7.09 إنش، كما جاء الهاتف برقاقة معالج Dimensity 800 5G، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد Honor X20 Max قريباً.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول الهاتف عبر منصة Weibo، حيث أشير إلى أن هاتف Honor X20 Max ينطلق قريباً بحجم شاشة 7.2 إنش، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع رقاقة معالج Dimensity 1100.

وتعد هذه المواصفات ترقية لتكوينات إصدار العام الماضي Honor X10 Max الذي جاء بحجم أصغر نسبياً في الشاشة وبطارية بقدرة 5000 mAh.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor X20 Max يأتي بشاشة RGBW كما في الإصدار السابق، والتي تتميز بإستهلاك أقل للطاقة، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث أعلى عن إصدار العام الماضي.

يذكر أن Honor تقدم هاتف Honor X20 Max مع إصدارات الشركة الأخرى من نفس السلسلة والتي تتضمن Honor X20، وهاتف Honor X20 SE.

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