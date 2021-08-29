شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه هى الساعة الذكية الأكثر شهرة في العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أبل Watch Series 6 أشهر طراز للساعات الذكية في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Strategy Analytics، حيث قادت أبل سوق الساعات الذكية العالمية، حيث تم شحن 9.5 مليون ساعة أبل بحلول يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 46% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتمتلك شركة التكنولوجيا العملاقة نصيب الأسد في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث تمثل 52.2٪ من إجمالي السوق ، تليها Samsung بنسبة 11% و Garmin بنسبة 8.3%، عند الحديث عن الشركات الفردية، كما تم الاستحواذ على بقية قطاع الساعات الذكية من قبل شركات مثل Xiaomi و Oppo و Fitbit ، حيث تمثل حوالي 28.2 % من حصة السوق، مع شحن حوالي 5.1 مليون وحدة.

وقال نيل ماوستون ، المدير التنفيذي في شركة Strategy Analytics، "نحن نقدر أن أبل Watch شحنت 9.5 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من عام 2021 ، بزيادة 46% من 6.5 مليون في الربع الثاني من عام 2020، وتظل حصة أبل العالمية في سوق الساعات الذكية ثابتة حول مستوى 52%.

ولا تزال شركة أبل تمتلك نصف السوق وتبقي منافسيها في مأزق، كما تعد أبل Watch Series 6 اليوم أكثر طرازات الساعات الذكية شهرة في العالم، نظرًا لمزيجها من التصميم الأنيق وسهولة الاستخدام على شاشة صغيرة ومجموعة متنامية من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية ".

ويضيف التقرير أيضًا أن شحنات الساعات الذكية العالمية قفزت بنسبة 47% سنويًا من 12.3 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 18.1 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021 وأن ​​مبيعات الساعات الذكية عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة الآن، بمساعدة المبيعات عبر الإنترنت في الغالب، يقول التقرير أن هذا هو أسرع نمو شهده قطاع الساعات الذكية منذ عام 2018.