شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في 6 خطوات.. كيفية تنظيف جهاز كمبيوتر ويندوز من الملفات غير المرغوب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن الاهتمام بأجهزتنا الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، فإن التخلص من تراكم الملفات غير المرغوب فيها هو أحد الجوانب التي يتم إهمالها عادةً، وفيما يلي نعرض مجموعة من الخطوات البسيطة لتنظيف الملفات المؤقتة وغيرها من الملفات غير المرغوب فيها من جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج تابع لجهة خارجية وتثبيته

1 - يجب عليك فتح نافذة موجه الأوامر، للقيام بذلك، انقر فوق ابدأ في أسفل اليسار واكتب "cmd" أو "موجه الأوامر" في شريط البحث، الآن اضغط دخول.

2. انقر فوق خيار تطبيق موجه الأوامر الذي يظهر.

3. لمشاهدة الملفات المؤقتة المتراكمة بمرور الوقت، أدخل الأمر التالي في نافذة موجه الأوامر:

٪ SystemRoot٪ \ explorer.exe٪ temp٪ \

4. الآن، يمكنك إما حذف هذه الملفات يدويًا عن طريق إجراء "Ctrl + A" ثم الضغط على مفتاح "Delete" أو "Shift + Delete" أو استخدام هذا الأمر:

del٪ temp٪ \ *. * / s / q

لن يتم حذف الملفات المستخدمة ولكن سيتم حذف باقي الملفات، يمكنك إغلاق التطبيقات التي تستخدمها ثم الانتقال إلى الحذف.

5.لتحرير مساحة على بعض الأقراص عن طريق حذف جميع الملفات غير المرغوب فيها ، يمكنك استخدام الأمر lowdisk الذي يجب أن يبدو كالتالي:

cleanmgr / lowdisk / e

هنا "e" تعني Drive E.

الآن، سيتم فتح جميع الملفات غير المرغوب فيها من محرك الأقراص E في نافذة.

6.بطريقة مماثلة، إذا كنت ترغب في إنجاز المهمة دون أي مطالبات، فاستخدم هذا الأمر لإزالة الملفات غير المرغوب فيها.