كورونا يهدد بتأخير عمليات الإطلاق الفضائية في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 18 دقيقة

تخشى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية “ناسا” تأخير إطلاق صواريخها إلى الفضاء بسبب نقص في إمدادات الأكسجين السائل نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وكالة “بلومبرغ” أمس السبت.

وأدت القفزة الصيفية في عدد مرضى كورونا إلى تحويل الأكسجين السائل من منصات إطلاق الصواريخ إلى المستشفيات، مما دفع “ناسا” إلى إعلان يوم الجمعة أنها ستؤجل إطلاق القمر الصناعي Landsat 9 لمراقبة الأرض والذي كان مقررا في 23 سبتمبر، لمدة أسبوع.

ونقلت بلومبرغ عن “ناسا” قولها إن “الطلب الحالي على الأكسجين السائل الطبي بسبب الوباء قد أثر على توصيل النيتروجين السائل الضروري (لعمليات الإطلاق)”.

وأوضحت الوكالة أن الشركات الأمريكية الكبيرة مثل SpaceX وULA وVirgin Orbit تستخدم الأكسجين المبرد لدرجة تحوله إلى شكل سائل، كوقود لإطلاق صواريخها.

ويستخدم الأكسجين المسال أيضا في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ونظرا لحاجة المرضى المربوطين بأجهزة التنفس الصناعي إلى الأكسجين، تمنحهم الأولوية في سلسلة توريد الغاز التجارية.

وقال ريتشارد كريغ، نائب رئيس جمعية الغاز المضغوط الأمريكية: “البشر فوق كل شيء”، مشيرا إلى أن النقص في سائقي الشاحنات التجارية لنقل الأكسجين يؤدي إلى تفاقم مشاكل الإمداد للمستشفيات.

وأضاف كريغ أن بعض المنتجين وسعوا جغرافية نقل الغاز وبدأوا في نقل الأكسجين السائل ضمن دائرة نصف قطرها 300-500 كيلومتر من مواقع الإنتاج.