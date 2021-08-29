أضرار لعبة “الصبارة الراقصة” على الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتشرت لعبة ”الصبارة الراقصة“ Dancing cactus على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت وجيز جداً، ودخلت أغلب المنازل، وأصبحت بمثابة فرد من أفراد العائلة حول العالم.

إنها دمية مصنوعة من القماش والقطن على شكل نبات الصبار، ومهمتها تسجيل وتكرار الكلام كطائر الببغاء.

ما أضرار الصبارة الراقصة؟

تم الإبلاغ عن مخاوف بشأن ملاءمة اللعبة للأطفال قبل شهر، بعد أن لاحظت أم بولندية تعيش في تايوان أن اللعبة تردد كلمات غنائية بلغة أجنبية غير مفهومة لديها، وعندما ترجمتها إلى الإنجليزية، اكتشفت أن لعبة الصبارة تذكر بشكل متكرر ضمن موسيقاها كلمات ”الكوكايين“ و“حاولت الانتحار“.

وحذر خبراء في الصحة النفسية من أن اللعبة ليست الأكثر مثالية للأطفال، بالنظر إلى ما تتضمنه من كلمات غير مناسبة، وقد تكون بلغة أجنبية غير مفهومة للآباء وأطفالهم.

وأشاروا إلى أن الصبارة قد تدمر سلوكيات الطفل، وتؤدي إلى التأخر في الكلام لدى الطفل، مشيرين إلى ازدواجية لغة التخاطب التي ستواجه الطفل، ما بين البيئة الطبيعية التي يجب أن يتعلم منها الكلام، أو البيئة غير الحقيقية وهي الصبارة.

وقال أطباء إنه من المحتمل أن يؤدي الإدمان على هذه اللعبة من قبل الأطفال إلى إصابتهم بالتوحد، وترك الطفل يعيش في عالم خيالي وأحلام مزعجة، الأمر الذي يؤثر على صحته النفسية في المستقبل، فيما قد تخيف اللعبة قسماً من الأطفال الذين سيشعرون بالتوجس لدى سماع أصواتهم.

وتساءل الخبراء: ”ربما تسأل نفسك ما الغرض من هذه اللعبة؟ وما المهارة التي سيتعلمها الأطفال منها؟ وماذا تعني الموسيقى في هذه اللعبة“، مطالبين الآباء إلى التعرف وفهم الألعاب قبل شرائها واختيارها بعناية لأطفالهم، وفقاً لموقعي ecr.co.za وnewsweek.