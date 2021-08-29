تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى دعم سلسلة Vivo X70 برقاقة Exynos 1080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود أحدث التسريبات لتسلط الضوء على سلسلة Vivo X70 المرتقبة، حيث أشارت التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن الإصدارات القادمة تأتي برقاقة معالج Exynos 1080 ومعدل تحديث 120Hz.

أكدت التقارير السابقة على خطط Vivo لكشف النقاب عن سلسلة X70 الشهر المقبل، حيث تقدم الشركة ثلاثة إصدارات من السلسلة هم Vivo X70 وVivo X70 Pro وأيضاً Vivo X70 Pro Plus.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت على Weibo عبر Bald Panda بعض التفاصيل الجديدة حول السلسلة، والتي تتضمن إختيارات الألوان المقدمة لهواتف Vivo X70.

ومن المقرر أن يأتي الإصدار الرئيسي Vivo X70 بأقل تكلفة بحجم شاشة 6.56 إنش ومعدل تحديث 120Hz، ودقة عرض 1080 بيكسل.

كما يتم شحن الهاتف بمعالج Dimensity 1200، على أن يتوفر نموذج لاحق من الهاتف برقاقة معالج سامسونج Exynos 1080.

وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف ثلاثة من المستشعرات تشمل مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Vivo X70 بطارية بقدرة 4400 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يضم الهاتف محرك Z-axis، ومستشعر للبصمة في ثقب الشاشة، ويتميز بقياسات 158.5 في 73.4 في 8مم، ووزن 185 جرام، كما يتوفر بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأسود، والأبيض، وaurora.

أيضاً أوضحت التسريبات تفاصيل مواصفات Vivo X70 Pro الذي يأتي بنفس حجم الشاشة وأيضاً معدل التحديث ذاته، كما يضم بطارية بقدرة 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ويتم شحن الهاتف بمعالج Exynos 1080، كما يضم 4 من المستشعرات في الكاميرة الخلفية، تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 12 و13 ميجا بيكسل على أن يدعم أحدهم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي مستشعر periscope الرابع بدقة 8 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات.

كما يتميز Vivo X70 Pro بقياسات 160.5 في 75.5 في 7.7مم، ووزن 181 جرام، كما يأتي بنفس الإختيارات في الألوان المقدمة لهاتف Vivo X70.

أيضاً يأتي هاتف Vivo X70 Pro Plus بحجم شاشة 6.78 إنش، ودقة عرض 2K مع معدل تحديث 120Hz LTPO، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

كما يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Samsung GN1 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل، بميزة تكبير بصري حتى 5 مرات.

ويتميز الهاتف بقياسات 165 في 75.5 في 9مم، كما ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود بتصميم AG، والبرتقالي بتصميم جلدي، والأزرق بتصميم جلدي.

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