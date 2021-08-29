جوجل توقف تطبيق دعم الأطباء Streams

دبي - يزن راشد - تشتهر شركة جوجل بإنهاء المنتجات، غالبًا في وقت قصير جدًا. وبعد إعادة التشكيل الأخيرة لجهودها الصحية، أكدت الشركة أنها توقف تشغيل تطبيق دعم الأطباء Streams.

وتم تطوير التطبيق، الذي توضح العلاقات العامة للصحة في جوجل أنه جهاز طبي محمول، في عام 2015 بواسطة DeepMind، أحد أقسام الذكاء الاصطناعي في الشركة.

واستخدمته خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة في السنوات التي تلت ذلك، ووقع NHS Trust عدد من الصفقات مع DeepMind Health لطرح Streams للأطباء.

ولا تزال مستشفى Royal Free في لندن تستخدم التطبيق في مستشفياتها. ولكن ليس لفترة أطول من ذلك بكثير على الأرجح.

وتتجه الشركة إلى قتل التطبيق ووضعه جنبًا إلى جنب مع أمثال شبكتها الاجتماعية +Google وشركة بالونات الإنترنت Loon.

وأكدت كلية لندن الجامعية أنها قطعت علاقاتها مع Google Health في وقت سابق من هذا العام. وقالت: انتهى اتفاقنا مع Google Health (في البداية DeepMind) في شهر مارس 2021 كما كان مخططًا في الأصل. حذفت Google Health جميع البيانات التي احتفظت بها في نهاية مشروع Streams.

وقالت إمبريال كوليدج للرعاية الصحية أيضًا إنها توقفت عن استخدام Streams هذا الصيف (في شهر يوليو). وأضافت أن بيانات المريض في طور الحذف.

وقال متحدث باسمها: بعد إيقاف تشغيل Streams في NHS Trust في وقت سابق من هذا الصيف، يتم حذف البيانات التي تمت معالجتها بواسطة Google Health لتقديم الخدمة إلى NHS Trust وإنهاء الاتفاقية.

ووفقًا لاتفاقية مشاركة البيانات، يتم حذف أي بيانات مريض تمت معالجتها بواسطة Google Health لتقديم الخدمة. وتبدأ عملية الحذف بمجرد إنهاء الاتفاقية، حيث إن الإطار الزمني التعاقدي لشركة جوجل من أجل حذف بيانات المرضى هو ستة أشهر.

وكانت عقود Streams التي وقعتها DeepMind مع NHS Trusts لمدة خمس سنوات. لذلك من المحتمل أن تقترب هذه العقود من نهاية شروطها.

وكان لا بد من الاتفاق على تمديد العقد من قبل الطرفين. وقد يكون قرار جوجل بإيقاف Streams عاملًا في نقص حماس NHS Trusts لمواصلة استخدام البرنامج.

ولا يتضمن تطبيق Streams أي ذكاء اصطناعي. وذلك بالرغم من تطويره من قبل قسم الذكاء الاصطناعي في جوجل.

وكان الهدف من المشروع هو إيجاد طرق لدمج الذكاء الاصطناعي في Streams حتى يتمكن التطبيق من إنشاء تنبيهات الرعاية الصحية التنبؤية.

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جوجل توقف تطبيق دعم الأطباء Streams

تحذر الخوارزمية في Streams الأطباء من خطر إصابة المريض بإصابة الكلى الحادة. ولكن تعتمد على خوارزمية إصابة الكلى الحادة التي طورتها NHS. لذلك فإن Streams رقمن الممارسات القائمة وجعلها محمولة.

نتيجة لذلك بدا من الغريب أن يكون قسم الذكاء الاصطناعي في شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا المتقدمة مهتمًا ببناء وتوفير ودعم برامج دعم الأطباء على المدى الطويل.

وبدأت DeepMind و NHS Trust التي عملت معها لتطوير Streams بطموحات أوسع لشراكتهما، كما هو مفصل في مذكرة أوائل عام 2016، التي حددت خطة مدتها خمس سنوات لجلب الذكاء الاصطناعي إلى الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك استمرت الشركة في الدفع لسنوات، حيث كتبت في عام 2019: Streams لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. ولكن الفريق ينوي الآن إيجاد طرق لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية بأمان في Streams لتزويد الأطباء برؤى ذكية حول تدهور حالة المريض.

وجرى تمرير معلومات عن ملايين المرضى إلى DeepMind أثناء مرحلة تطوير Streams. وهو ما ربما يفسر حماسة DeepMind لمشروع كان يعتقد أنه يوفر وصولًا مجانيًا إلى مصدر غني من بيانات المرضى. وذلك لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية.

وأعلنت DeepMind في عام 2018 أنها تبتعد عن Streams. وسلمت التطبيق وجميع بياناته إلى Google Health. وهو قسم جوجل الداخلي الذي يركز على الصحة.

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