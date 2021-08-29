دبي - يزن راشد - يحصل نظام التشغيل لينكس على تحديث النواة 5.14، مما يمهد الطريق لتطبيقات المؤسسات والسحابة خلال الشهور القادمة. ويتضمن التحديث تحسينات في الأمان والأداء.

وتوجد النواة، وهي المكون الذي يوفر الوظائف الأساسية لعمليات النظام، في قلب نظام التشغيل لينكس المفتوح المصدر. الذي يقوم بتشغيل الكثير من تقديم التطبيقات السحابية والمؤسسات.

ويعد الأمان دائمًا مجال اهتمام خاص لكل من مستخدمي المؤسسات والسحابة. نتيجة لذلك يساعد تحديث النواة 5.14 نظام لينكس في العديد من الإمكانيات الجديدة.

وقال مايك ماكغراث، نائب رئيس هندسة لينوكس في Red Hat: إن تحديث النواة يتضمن ميزة تعرف باسم الجدولة الأساسية، التي تهدف إلى المساعدة في التخفيف من الثغرات الأمنية على مستوى المعالج مثل Specter و Meltdown، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2018.

وأوضح ماكغراث: تساعد الميزة في تقسيم المهام الموثوقة وغير الموثوق بها بحيث لا تشارك في الصميم، مما يحد من مجال التهديد الإجمالي مع الحفاظ على أداء مقياس السحابة دون تغيير نسبيًا.

وهناك مجال آخر للابتكار الأمني ​​في تحديث نواة 5.14، وهو ميزة تم تطويرها منذ أكثر من عام ونصف تساعد في حماية ذاكرة النظام بطريقة أفضل من ذي قبل.

وغالبًا ما تستهدف الهجمات ضد لينكس وأنظمة التشغيل الأخرى الذاكرة كمجال هجوم أساسي لاستغلاله.

ومع النواة الجديدة، هناك إمكانية تعرف باسم memfd_secret () التي تسمح لتطبيق يعمل عبر النظام بإنشاء نطاق ذاكرة لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليه، بما في ذلك النواة.

وقال ماكغراث: هذا يعني أنه يمكن تخزين مفاتيح التشفير والبيانات الحساسة والأسرار الأخرى هناك للحد من التعرض للمستخدمين الآخرين أو أنشطة النظام.

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لينكس يعزز الأمان المستقبلي لتطبيقات المؤسسات

مر إصدار نواة 5.14 بسبع نسخ مرشحة للإصدار خلال الشهرين الماضيين ويستفيد من مساهمات 1650 مطورًا مختلفًا.

ويشمل أولئك الذين يساهمون في تطوير النواة مساهمين فرديين. بالإضافة إلى كبار البائعين مثل إنتل وسامسونج أوراكل و AMD و IBM.

وتمثل وحدة أعمال Red Hat التابعة لشركة IBM إحدى أكبر المساهمين في أي إصدار معين من إصدارات نواة لينكس.

واستحوذت شركة IBM على Red Hat مقابل 34 مليار دولار في صفقة أغلقت في عام 2019.

وبينما يتم طرح نواة 5.14 قريبًا، غالبًا ما يستغرق الأمر وقتًا حتى يتم اعتمادها داخل إصدارات المؤسسة.

وقال ماكغراث إن نواة 5.14 تظهر لأول مرة في توزيعة Red Hat لمجتمع Fedora Linux. وتكون جزءًا من إصدار Red Hat Enterprise Linux 9 المستقبلي.

وصرح جيرالد فايفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة SUSE أن إصدار مجتمع openSUSE Tumbleweed الخاص بشركته يشمل على الأرجح نواة 5.14 في غضون أيام من الإصدار الرسمي.

وعلى صعيد المؤسسات، أشار إلى أن SUSE Linux Enterprise 15 SP4، المقرر إصداره في الربيع المقبل، يأتي مع نواة 5.14.

ويأتي تحديث النواة الجديد بعد تحقيق نظام التشغيل المفتوح المصدر معلمًا رئيسيًا. إذ مر 30 عامًا على إعلان المنشئ لينوس تورفالدس لأول مرة عن هذا الجهد.

وبمرور الوقت، تحول نظام لينكس من كونه مجرد محاولة للهواة إلى تشغيل البنية التحتية للإنترنت.

وقال ماكغراث: لينكس هو العمود الفقري للسحابة الحديثة. و Red Hat متحمسة أيضًا حول كيف يكون لينكس العمود الفقري للحوسبة المتطورة.

ولن يكون ذلك داخل مجال الاتصالات فقط. ولكن على نطاق واسع في جميع الصناعات، من التصنيع والرعاية الصحية إلى مقدمي الخدمات والترفيه، في السنوات القادمة.

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