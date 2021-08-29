كيف قدم المطورون بدائل لتطبيقات آبل الافتراضية

دبي - يزن راشد - تأتي الهواتف الذكية مع عدد كبير من التطبيقات الافتراضية. وهي التي تكون جاهزة للاستخدام بمجرد شراء الهاتف وفتحه. وتغطي هذه التطبيقات عددًا كبيرًا من المهام الأساسية للهاتف الذكي.



وتقدم شركة آبل على سبيل المثال أكثر من 35 تطبيقًا جاهزًا على أي آيفون تبيعه. وهذه التطبيقات تضم تطبيقًا لإدارة البريد الإلكتروني، متصفح الإنترنت، الطقس، الساعة، الكاميرا، تشغيل الموسيقى، والمزيد.

وما يزيد من أهمية هذه التطبيقات على نظام iOS تحديدًا هو كونها افتراضية ولا يمكن استبدالها بتطبيقات أخرى تقوم بنفس المهمة بشكل تلقائي. حتى عند تحميل تطبيق يقوم بنفس المهمة، سيظل تطبيق آبل هو الافتراضي للهاتف.

وقد عانى المطورين مع هذه المشكلة، خصوصًا أن التطبيقات التي تستبدل التطبيقات الافتراضية عادةً لا تكون جاذبة للمبيعات. مثل تطبيق الآلة الحاسبة الشهير PCalc والمتوفر منذ عام 1992. إلا أنه لم ينجح في تحقيق مبيعات جيدة، نظرًا لكونه تطبيق آلة حاسبة أولًا وأخيرًا.

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استبدال التطبيقات الافتراضية

يواجه مطوري التطبيقات تحديات كبيرة عند تطوير تطبيق بديل لأحد التطبيقات الافتراضية بشكل عام. وعلى أجهزة آبل بشكل خاص للأسباب السابق ذكرها. إلا أن بعض المطورين قد نجحوا بالفعل في التفوق على آبل.

وقد تم ذلك من خلال تقديم تجربة استخدام أفضل وخواص ومميزات أكثر ضمن تطبيقات تقدم نفس الفكرة الرئيسية لبعض تطبيقات آبل الافتراضية.

وحسبما ذكر المطور جيمس طومسون، مطور تطبيق PCalc السابق ذكره، إن الوضع سيظل بهذا الشكل طالما أن تطبيقات آبل لا تناسب جميع المستخدمين نظرًا لأن بعضها مفتقر للخواص والمميزات، وبعضها الآخر صعب الاستخدام بالنسبة للمستخدم العادي.

كما ظهرت على مدار السنوات الأخيرة تطبيقات بارزة في جميع المجالات. وبعضها كان موجهًا لاستبدال التطبيقات الافتراضية بالفعل، مثل تطبيق Halide للتصوير والذي يستبدل تطبيق الكاميرا الرئيسي.

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وقد أتاح هذا التطبيق بعض من المميزات والخواص التي لم تتحها آبل في تطبيقها، مثل التحكم في إعدادات التصوير الاحترافية.

وتم تطوير تطبيق Halide على يد شخصين فقط، وحسبما ذكر مطوريه فأساس نجاح التطبيق هو تقديم المميزات التي كانوا يبحثون هم عنها كمستخدمين عاديين مهتمين بالتصوير باستخدام الهواتف الذكية.

ويقدم تطبيق Tasks مثالًا إضافيًا على ذلك. ومن خلاله يمكن للمستخدم إدارة المهام والأهداف الخاصة به كما يظهر من اسمه، وقد تم تأسيس التطبيق على يد المطور مصطفى يوسف، والذي طوره عندما وجد أن تطبيق Reminders الافتراضي من آبل يفتقر لعدد كبير من المميزات التي يحتاجها.

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