دبي - يزن راشد - حظرت منصة تيك توك تحدي صندوق الحليب الشهير من منصتها بسبب مخاوف من أن المستخدمين المشاركين في هذا الاتجاه قد يتعرضون لإصابات خطيرة.

وشهد التحدي وضع مستخدمي المنصة صناديق الحليب في شكل هرم ومن ثم يحاولون التسلق على الصناديق غير المستقرة مثل السلالم.

وصرح المتحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني أن المنصة تحظر المحتوى الذي يروج أو يمجد الأعمال الخطيرة.

وأضاف أن المنصة تزيل مقاطع الفيديو، وتعيد توجيه عمليات البحث إلى إرشادات المجتمع لتثبيط مثل هذا المحتوى. ونحن نشجع الجميع على توخي الحذر في سلوكهم سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها.

وفي معظم مقاطع الفيديو التي تصور هذا الاتجاه، يظهر المستخدمون وهم يقعون على الأرض أثناء محاولة تسلق جانب واحد من الهرم.

ويأتي الحظر بعد أن لجأ العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى وسائل التواصل الاجتماعي The orthopaedic surgeries required to fix problems caused by this may fall under the umbrella of “elective surgeries”



Might not want to tempt the trauma gods if you live south of the Mason-Dixon https://t.co/WHQtgeo0gB — George Gantsoudes #BLM (@Peds_Ortho) August 22, 2021 بشأن الاتجاه والخطر الذي يشكله على المشاركين فيه.

ويؤدي البحث عن وسم التحدي عبر التطبيق الآن إلى ظهور إشعار “لم يتم العثور على نتائج. وتوضح صفحة نتائج البحث للمستخدمين أن هذه العبارة قد تكون مرتبطة بسلوك أو محتوى ينتهك الإرشادات. يعتبر الترويج لتجربة آمنة وإيجابية من أولويات المنصة.

ومع ذلك، لا تزال بعض مقاطع الفيديو التي تصور الاتجاه مرئية عبر التطبيق إذا بحث المستخدمون عن تهجئة غير صحيحة للكلمات الرئيسية المرتبطة بالتحدي.

اقرأ أيضًا: تيك توك تنشر دليل جديد للآباء لحماية الأطفال

تيك توك تحظر تحدي بسبب مخاوف السلامة

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن مقاطع الفيديو هذه لا تحظى بعدد كبير من المشاهدات. ولكن تمكنت من تجاوز ثغرات الحظر والبقاء عبر التطبيق.

وتسببت شعبية المنصة في ظهور العديد من التحديات الخطيرة عبرها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وفي عام 2019، اشتمل الاتجاه الشائع تحدي Throw It In The Air، الذي شهد قيام مستخدمي المنصة بتشكيل دائرة حيث لا يسمح لأحد بالتحرك ومن ثم وضع الهاتف على الأرض لتسجيل فيديو وهم يرمون عنصرًا في الهواء لمعرفة من يضرب العنصر منهم في طريقه أثناء النزول.

وفي العام الماضي، أثار اتجاه شائع حول Skull Breaker انتشر على نطاق واسع في التطبيق توجيه اتهامات جنائية بعد دخول مراهق إلى المستشفى نتيجة لهذا التحدي. وكان الاتجاه ينطوي على خداع الشخص ليسقط على رأسه للوراء.

وأدت الاتجاهات الخطيرة مثل هذه، إلى إجبار المنصة على اتخاذ إجراءات لمنع مستخدميها من وضع أنفسهم في مواقف ضارة.

اقرأ أيضًا: تيك توك تجلب إليك الأماكن السياحية عبر المؤثرين