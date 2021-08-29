دبي - يزن راشد - تهدد شركة مايكروسوفت بحجب تحديثات ويندوز عن نسختك من ويندوز 11 – يحتمل أن تكون تحديثات أمنية – إذا كان معالج حاسبك قديمًا وغير مدعوم.

وكانت الشركة قد أوضحت بالأمس أن النظام التشغيلي الجديد لن يتخلى عن الملايين من أجهزة الحاسب، وأنها لن تمنعك فعليًا من تثبيت ويندوز 11 عبر حاسب مزود بمعالج قديم، طالما أنك تقوم بتنزيل وتثبيت ملف ISO يدويًا بنفسك.

وذكرت الشركة أن أجهزة الحاسب غير المدعومة لن يحق لها تلقي تحديثات ويندوز، وأنه حتى تحديثات الأمان وبرامج التشغيل قد يتم حجبها.

ومن المحتمل جدًا أن يكون هذا مجرد إجراء مستتر من جانب الشركة. إذ من الصعب تخيل أن عملاقة البرمجيات لن تصدر تصحيحات أمان مهمة.

وقدمت الشركة في كثير من الأحيان الدعم والتصحيح المجاني حتى بعد وضع نهاية الدعم الرسمي لنظام التشغيل.

ويبدو أن الشركة ترغب في ثني الناس عن التفكير في أنها تقدم ضمانًا ودعمًا تقنيًا لكل إعداد ممكن لأجهزة الحاسب. وذلك لتجنب المشاكل القانونية المحتملة على الطريق.

ولكن من الممكن أيضًا أن تعني مايكروسوفت حقًا حجب التصحيحات في مرحلة ما في المستقبل – وربما حتى عند الإطلاق.

ورفضت الشركة توضيح الأمور أكثر في هذا الوقت، مما يشير إلى أنها تريد ترسيخ الافتراض بأن مثل هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيًا.

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مايكروسوفت تهدد بحجب تحديثات ويندوز 11

إذا كنت غير راغب أو غير قادر على استبدال معالجك الأقدم من معالجات إنتل من الجيل الثامن، يمكن أن يكون ويندوز 11 نظريًا نظام تشغيل حيث تعود إلى أيام تنزيل تحديثات برنامج التشغيل يدويًا لجميع عتاد جهازك، وهو شيء توقف المستخدمون عن التفكير فيه منذ سنوات.

وكان ويندوز 10 يعمل منذ اليوم الأول بسلاسة عبر أجهزة الحاسب القديمة نوعًا ما. لذلك قد يكون الأمر مزعجًا إذا لم يكن هذا هو الحال بعد الآن.

وربما تكون تحديثات الميزات أقل أهمية. وإذا كنت من النوع الذي يقوم بتثبيت النظام عبر ملف ISO ضمن جهاز الحاسب، فإن بإمكانك تنزيل إصدار ISO أحدث في المرة التالية التي يكون فيها هناك تحديث ويندوز رئيسي تريده، ونفذ تثبيتًا موضعيًا.

ولكن قد تغير الشركة رأيها بشأن متطلبات النظام لمعايير ISO المستقبلية أيضًا. ويبدو أن الشركة تريد دفع مستخدمي ويندوز إلى شراء جهاز حاسب جديد، سواء كانوا بحاجة إليه أم لا.

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