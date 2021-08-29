شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خاصية Face ID في أيفون وهل هي آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن هواتف أيفون توفر ميزة بصمة الوجه والتى تعرف بـ Face ID، والتى توفر طبقة أمان إضافية للمستخدمين، حيث يمكن لتلك الخاصية أن تحصل على رسم ثلاثي الأبعاد ومتكامل لوجه الإنسان، ولعل هذه الخاصية مفيدة فعلًا، لكن قدرتها على الوصول لبيانات الوجه بهذه الدقة قد أثار مخاوف بعض المستخدمين.

ميزة Face ID

بحسب التقارير فإن هذه الميزة لا تلتقط صورة لوجهك فعليًا، بل تعتمد هذه الخاصية على مجموعة من الأرقام والعمليات الحسابية فقط لكي تعمل، دون تخزين لصورة وجهك، فعندما تبدأ في استخدام خاصية Face ID للمرة الأولى يقوم هاتف أيفون بتوزيع 30,000 نقطة غير مرئية على وجهك، وذلك بالاعتماد على كاميرا TrueDepth المخصصة لتلك الخاصية.

وباستخدام التمثيل الرياضي، يتم تحويل البيانات المستنتجة من تلك النقاط لما يشبه المعادلة الرياضية، وهي على درجة من التعقيد لدرجة أن الاطلاع عليها لا يسبب أي خطورة، نظرًا لأنها غير مفهومة، كما يتم حفظ بيانات الوجه بصورة مشفرة على هاتفك.