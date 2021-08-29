شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9 مع مركبة الشحن دراجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ببث مباشر لعملية إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9 مع مركبة الشحن دراجون التي ستنقل إلى محطة الفضاء الدولية، حمولة تبلغ 2.2 طن، وجرت عملية الإطلاق، من المطار الفضائي في كيب كانافيرال (فلوريدا) في الساعة 10.15، بتوقيت موسكو.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كان هذا الاستخدام الرابع للمرحلة الأولى من الصاروخ الناقل Falcon 9في المرات السابقة، تم استخدام هذه المرحلة من الصاروخ لإطلاق مركبة Crew Dragon المأهولة مرتين، وإطلاق قمر صناعي تجاري.

وذكرت "ناسا" في وقت سابق، أن مركبة الشحن ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية، ليس فقط المواد والمعدات الجديدة اللازمة للتجارب العلمية، بل وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة لطاقم المحطة.

وستبقى محطة الشحن، ملتحمة بالمحطة الدولية لمدة شهر تقريبا، وبعد ذلك ستعود إلى الأرض حاملة نتائج العمل العلمي الذي تم تنفيذه في المدار، وكان من المقرر إطلاق الصاروخ في 28 أغسطس، لكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية.