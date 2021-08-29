شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: النقص في رقائق صناعة السيارات لم ينتهِ بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة "روهم" اليابانية الكبرى لتوريد شرائح أشباه الموصلات من استمرار النقص في الرقائق طوال العام المقبل، في ضربة لآمال صانعي السيارات بأنَّ العجز الذي شهدته الصناعة خلال الفترة الماضية كان مجرد انتكاسة بسيطة مؤقتة، ما يثير مخاوف من زحف تأثير ذلك على أسعار السيارات.
وأشار موقع "بلومبرج"إلى أنَّ إنتاج شركة تصنيع الرقائق،التي يضم عملاءها شركة تويوتا موتور، وفورد موتور وهوندا موتور، قد أعيق بسبب النقص الحاد في المواد الرئيسية بالإضافة إلى خطوط الإنتاج الكاملة.
وخلال حديث مع الموقع الأمريكي، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيساو ماتسوموتو إنَّ خطوط الإنتاج تواصل العمل بنسبة 100% لتلبية الطلبات المتراكمة من عملاء السيارات؛ لكن الطلبات "ساحقة" والاستثمارات الكبيرة لزيادة الإنتاج لن تحقق عوائد سريعة.
ونوه أيضاً إلى مشكلات سلسلة التوريد العامة لصانع الرقائق،إلى جانب أنَّ استمرار وباء "كوفيد-19" ومتحوراته يزيد الأمور تعقيدًا.
وأضاف ماتسوموتو أنَّ العملاء الذين يعرضون دفع المزيد للحصول على رقائقهم بشكل أسرع لا يجدي نفعًا لأنه ببساطة لا يوجد ما يكفي منها على أي حال، مشيرًا إلى أنَّ مواد التصنيع التي تسبب معظم الأتعطيل هي إطارات الرصاص، التي تخلق هيكلًا معدنيًا للرقاقة داخل أشباه الموصلات.