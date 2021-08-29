تكنولوجيا: رصد هاتف Surface Duo 2 في Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات Geekbench عن هاتف Surface Duo 2، حيث يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888.

شغل هاتف Surface Duo 2 عدد من التسريبات في الأسابيع الماضية، والتي أوضحت بعض من مواصفات الهاتف الذي يأتي بكاميرة خارجية ثلاثية.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن نتائج Surface Duo 2 التي سجلها الهاتف في إختبارات Geekbench، والتي تتوافق مع آداء معالج Snapdragon 888، حيث سجل الهاتف 1091 في إختبارات الأنوية الأحادية، و 3517 في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما يظهر Surface Duo 2 في الإختبارات بنظام تشغيل Android 11، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً أشارت بعض التسريبات التي نشرت عبر Windows Central إلى أن مايكروسوفت تدعم هذا الإصدار بتحسينات في قدرة البطارية، وإعدادات الكاميرة، كما يأتي بحجم شاشة أكبر.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الإعدادات الثلاثية للكاميرة تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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