شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفف قواعد دفع اشتراكات التطبيقات على أجهزة "آيفون" والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت شركة "آبل" النبأ في إحاطة للمراسلين يوم الخميس، التي أصرّت فيها على عدم الكشف عن هوية المديرين التنفيذيين المشاركين في القرار الجديد، ولم تسمح بأية أحاديث مباشرة معهم.
وبموجب قواعد "آبل" القديمة، مُنِع صانعو تطبيقات "آيفون" من إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين بمعلومات حول كيفية الدفع مقابل الخدمات خارج التطبيق، والتي من شأنها التحايل على العمولات التي تجمعها "آبل" بقيمة 15% إلى 30%.
ويفسح هذا الامتياز المجال الآن لمطوري التطبيقات لتشجيع المستخدمين بقوة أكبر على الدفع بطرق أخرى، طالما أن الشركات تحصل على موافقة المستهلك، كما سيحصل مطورو التطبيقات على مزيد من المرونة لتحديد أسعار مختلفة داخل تطبيقاتهم؛ مما يوسع الخيارات من حوالي 100 إلى 500 خيار.