شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفف قواعد دفع اشتراكات التطبيقات على أجهزة "آيفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة "آبل" على تخفيف قواعد دفع اشتراكات التطبيقات على أجهزة "آيفون"؛ من خلال السماح لمطوري التطبيقات بإرسال بريد إلكتروني إلى المستخدمين بشأن الطرق الأرخص للدفع مقابل التطبيقات والوسائط الرقمية من خلال التحايل على نظام العمولة الذي يُدِّر مليارات الدولارات سنويًا للشركة صانعة أجهزة "آيفون".

وكشفت صحيفة "يو إس إيه توداي"، اليوم السبت، أن هذا الامتياز -الذي يغطي الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، لكنه لا يسمح بالإشعارات داخل التطبيق- هو جزء من تسوية أولية لدعوى قضائية عمرها ما يقرب من عامين تم رفعها نيابة عن مطوري تطبيقات "آيفون" في الولايات المتحدة، كما أنه يعالج مشكلة قضية منفصلة رفعتها "إيبيك جيمز"، الشركة المُصنّعة للعبة الفيديو الشهيرة "فورت نايت"، أمام محكمة فيدرالية.

وأعلنت شركة "آبل" النبأ في إحاطة للمراسلين يوم الخميس، التي أصرّت فيها على عدم الكشف عن هوية المديرين التنفيذيين المشاركين في القرار الجديد، ولم تسمح بأية أحاديث مباشرة معهم.

وبموجب قواعد "آبل" القديمة، مُنِع صانعو تطبيقات "آيفون" من إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين بمعلومات حول كيفية الدفع مقابل الخدمات خارج التطبيق، والتي من شأنها التحايل على العمولات التي تجمعها "آبل" بقيمة 15% إلى 30%.

ويفسح هذا الامتياز المجال الآن لمطوري التطبيقات لتشجيع المستخدمين بقوة أكبر على الدفع بطرق أخرى، طالما أن الشركات تحصل على موافقة المستهلك، كما سيحصل مطورو التطبيقات على مزيد من المرونة لتحديد أسعار مختلفة داخل تطبيقاتهم؛ مما يوسع الخيارات من حوالي 100 إلى 500 خيار.