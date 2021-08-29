شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسجيل مكالمات FaceTime عبر آيفون وماك.. إعرف ازاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تسجيل مكالمات Facetime عبر هواتف آيفون وأجهزة ماك، وذلك حتى تتمكن من العودة إليها لاحقًا أو لإرفاقها كمستند رسمي.

وتعمل هذه الطريقة عبر أجهزة آيفون وماك فقط، ولا يمكن تجربتها عبر أندرويد حتى إن دخلت إلى خوادم Facetime عبر الخاصية الجديدة.

لا يوفر لك تطبيق Facetime خاصية تسجيل المكالمات بشكل مباشر عبر أجهزة ماك أو آيفون، ولكن عوضًا عن ذلك تستطيع الإلتفاف حوله واستخدام ميزات ماك المختلفة لتسجيل المكالمات.

خطوات تسجيل مكالمات Facetime

ويعنى ذلك أنك تحتاج إلى حاسوب يعمل بنظام ماك حتى تتمكن من تسجيل المكالمات التي تجريها عبر آيفون، وذلك لأن آيفون يمنع تسجيل هذه المكالمات تماما.

لذلك اتبع الخطوات التالية لتسجيل عبر ماك مباشرةً:

توجه إلى تطبيق Facetime وقم بفتحه، وبعد ذلك اضغط على أزرار Command+Shift+5 في لوحة المفاتيح.

وتعمل هذه الأزرار على نقلك إلى واجهة تسجيل الشاشة الخاصة في ماك.

وبعد ذلك اضغط اختيارات التسجيل، وقم بتفعيل استخدام الميكروفون لتسجيل الصوت .

ويمكنك اختيار إن كنت ترغب في تسجيل الشاشة بأكملها، أو تسجيل نافذة المكالمة فقط.

وبعد ذلك يمكنك البدء في مكالمة Facetime كما ترغب، ويتم حفظ مكالمتك إلى المكان الذى ترغب فيه واخترته سابقا.

وتختلف الطريقة قليلًا عبر هواتف آيفون، حيث تحتاج لتوصيلها بجهاز ماك وجعل الحاسب يسجل شاشة آيفون.

ويمكنك بالطبع اجراء مكالمة Facetime وتسجيلها عبر حاسوب ماك مباشرةً دون الحاجة لآيفون، ولكن إليك الطريقة إن كنت ترغب في ذلك:

قم بتوصيل هاتفك مباشرة إلى الحاسوب عبر الإتصال السلكى، وبعد ذلك افتح تطبيق QuickTime فى حاسوبك.

واضغط تبويب الملفات File، وبعد ذلك اختر تسجيل مقطع جديد، وعندما تظهر لك نافذة التسجيل اضغط السهم الصغير كما ترى.

وبعد ذلك اختر مصدر التسجيل ليكون هاتف آيفون، وقد يطلب منك التطبيق بعض الصلاحيات فى هاتفك.

ويمكنك الآن أن تبدأ فى إجراء المكالمة عبر هاتفك والضغط على زر بدء التسجيل فى تطبيق Quicktime.

وعندما تنتهى اضغط على زر الإيقاف ومن ثم اختر حفظ الملف من تبويب file الموجود فى الشريط العلوى، واختر مكان حفظ الملف.