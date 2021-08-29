شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إعصار إيدا لويزيانا الخطير وأهم المناطق التى يصيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الإعصار إيدا عبر خليج المكسيك مع رياح قصوى تبلغ 100 ميل فى الساعة (155 كم / ساعة)، وقال موقع " space " الامريكى أنه من المتوقع أن تصل العاصفة الدوامة إلى اليابسة كإعصار من الفئة 4 اليوم الأحد، حسبما أفاد خبراء الأرصاد الجوية فى Accuweather .

وذكر موقع Accuweather أن العاصفة ستكون أول إعصار فى المحيط الأطلسى فى موسم 2021 ويهبط على الأراضى الأمريكية، اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا CDT

وكانت إيدا حوالى 290 ميلا (470 كيلومترًا) جنوب شرق مصب نهر المسيسيبى و 380 ميلاً (610 كم) جنوب شرق هوما لويزيانا، وتتحرك العاصفة الهائلة فى الاتجاه الشمالى الغربى بسرعة حوالى 16 ميلاً فى الساعة (26 كم / ساعة) أثناء رحلاته فوق خليج المكسيك الدافئ، ومن المتوقع أن يلتقط الإعصار من الفئة 2 المزيد من الطاقة قبل أن يضرب ساحل لويزيانا.

وقال المركز الوطنى للأعاصير في بيان "الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات يجب الإسراع فى استكمالها اليوم في منطقة التحذير على طول ساحل الخليج الشمالى.

وأصدرت NHC تحذيرا من إعصار لمناطق من Intracoastal City ، لويزيانا إلى مصب نهر اللؤلؤ أيضًا فى لويزيانا، وكذلك حول بحيرة Pontchartrain وبحيرة Maurepas و Metropolitan New Orleans.

وعلى الرغم من أن عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل دعا إلى عمليات إخلاء إلزامية حول نظام السدود هناك ،قال حاكم الولاية جون بيل إدواردز، جنبا إلى جنب مع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إنه لا يوجد وقت لتنظيم مثل هذا الإخلاء ،حسبما أفاد موقع Accuweather.

وبدلاً من ذلك، تنصح كانتريل السكان الآن بالإخلاء طواعية أو "الاحتماء"، وفقا لأكوويذر.