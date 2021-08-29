شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إعصار إيدا لويزيانا الخطير وأهم المناطق التى يصيبها والان مع تفاصيل الخبر
وذكر موقع Accuweather أن العاصفة ستكون أول إعصار فى المحيط الأطلسى فى موسم 2021 ويهبط على الأراضى الأمريكية، اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا CDT
وقال المركز الوطنى للأعاصير في بيان "الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات يجب الإسراع فى استكمالها اليوم في منطقة التحذير على طول ساحل الخليج الشمالى.
وأصدرت NHC تحذيرا من إعصار لمناطق من Intracoastal City ، لويزيانا إلى مصب نهر اللؤلؤ أيضًا فى لويزيانا، وكذلك حول بحيرة Pontchartrain وبحيرة Maurepas و Metropolitan New Orleans.
وعلى الرغم من أن عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل دعا إلى عمليات إخلاء إلزامية حول نظام السدود هناك ،قال حاكم الولاية جون بيل إدواردز، جنبا إلى جنب مع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إنه لا يوجد وقت لتنظيم مثل هذا الإخلاء ،حسبما أفاد موقع Accuweather.
وبدلاً من ذلك، تنصح كانتريل السكان الآن بالإخلاء طواعية أو "الاحتماء"، وفقا لأكوويذر.