تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يدعم التثبيت على الساعات بنظام Wear OS 3 فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على توافق تطبيق YouTube Music الخاص بالساعات الذكية مع الإصدارات التي تعمل بنظام تشغيل Wear OS 3 الجديد فقط.

أطلقت شركة جوجل تحديث Wear OS 3 للساعات الذكية، والذي يتوفر بالفعل الآن على ساعات سامسونج Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic، كما يتوفر لهذه الإصدارات تطبيق YouTube مخصص بالفعل.

ولقد أشار تقرير جديد إلى أن الإصدار الجديد من تطبيق YouTube music لا يتوافق مع جميع إصدارات Wear OS، حيث يتوافق الإصدار الجديد من التطبيق مع Wear OS 3 فقط، أيضاً تم تأكيد هذه التفاصيل عند محاولة نسخ YouTube Music APK من ساعة Galaxy Watch4 إلى Moto 360.

أيضاً ظهر إشعار عند محاولة التثبيت يؤكد على أن هذا الإصدار من التطبيق يتطلب نظام Android 11 أو الإصدارات اللاحقة.

يذكر أن العديد من أجهزة Wear OS ترتكز على Android 9، ولقد أصدرت شركة Spotify تحديث يتوافق مع الإصدارات القديمة من أجهزة Wear OS، مع ميزة تشغيل الموسيقى خارج نطاق الإنترنت، لذا مازالت جوجل متأخرة بتطبيق YouTube Music عن منافسيها.

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