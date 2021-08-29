شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو التصوير الحسابى وكيف أثر على كاميرات الهواتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت كاميرات الهواتف الذكية عملية التصوير الفوتوغرافى بشكل كامل، وأصبح كل شخص قادر على التقاط صور مميزة وعلى درجة من الاحترافية دون الحاجة إلى كاميرات مكلفة، وخصوصًا مع تقنيات مثل التصوير الحسابى Computational Photography.

كما أن عملية التقاط الصور باستخدام كاميرات الهواتف الذكية ليست بسيطة كما يظهر للمستخدم، وحيث أن الهاتف الذكى يقوم بعمليات كثيرة بمجرد الضغط على زرّ التقاط الصورة، وجزء كبير من تلك العمليات تعتمد على تقنيات التصوير الحسابى.

ويمكن اعتبار الكاميرات فى أى هاتف ذكى حديث بأنها جهاز حاسب منفصل، حيث يتم الاعتماد على أنوية معالجة مخصصة لعملية التصوير، وذلك لترجمة المعلومات التي يتم استقبالها من طرف المستشعر لمعلومات تعرض على الشاشة كصورة نهائية.



التصوير الحسابى فى كاميرات الهواتف الذكية التصوير الحسابى فى كاميرات الهواتف الذكية وتبدأ عملية التصوير عند مستشعر الكاميرا، والذى يتكون من عدد من أشباه الموصلات ذات الحساسية الشديدة للضوء، وتنتهى عند عرض الصورة النهائية على شاشة الهاتف الذكى.

ويتم تغطية مستشعرات الكاميرا فى الهواتف الذكية بالألوان الأحمر، الأخضر والأزرق، وعند التقاط المعلومات من طرف المستشعر ويتم توزيع الألوان الخاصة بالصورة على تلك الألوان بشكل تلقائى.

ويتم تطبيق عدد من خوارزميات التصوير من طرف الهاتف الذكى بطبيعة الحال، وذلك لتوزيع الألوان وإعادة تعديلها لتظهر الصورة فى النهاية بألوان حقيقية تحاكى ألوان الجسم الذى تم تصويره.

وتمر الصورة على مرحلة إضافية، وهى زيادة حدة الألوان وضبط مدى تغيير مستوى اللون بناءا على الخوارزميات المخصصة لذلك، وخصوصًا أن هناك ملايين الدرجات من الألوان التى تستطيع شاشات الهواتف الذكية عرضها، وتستطيع كاميرات الهواتف التقاطها.

وفى نهاية عملية المعالجة تقوم كاميرات الهواتف الذكية بتحويل الألوان شديدة القرب من بعضها البعض إلى لون واحد، وذلك لأن عين البشر غالبا لن تستطيع تحديد الفرق بينها.

وواحدة من أهم العمليات التى يمر بها التصوير الحسابى بعد ضبط الصورة وتنقيحها هى ضغطها حتى لا تستهلك مساحة تخزينية كبيرة.

ويمر التصوير بمراحل عديدة، منها تحديد الحواف لكل عنصر من العناصر في الصورة، وكذلك عملية زيادة حدة الصورة وتشبعها بالألوان، ويمكن للتصوير الحسابى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى مع مرور الوقت أن يسهل من العملية ويجعلها أسرع.

وتظهر أهمية التصوير الحسابى فى تشغيل أوضاع تصوير معينة مثل عزل الخلفية أو التصوير الليلى، ولعل أحد أهم الأمثلة على الهواتف التى تقدم مستوى مرتفع من التصوير الحسابى CP هى هواتف جوجل بيكسل.