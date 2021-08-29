شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر مهمة إعادة إمداد SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة سبيس إكس مهمة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لليوم الأحد 29 أغسطس، بعد تأجيله فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

ترسل SpaceX بعثات إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من شراكتها مع وكالة ناسا، بموجب برنامج خدمات إعادة التوريد التجارية، تدفع ناسا للشركات الخاصة لتولى بعض واجبات إرسال الإمدادات ومعدات البحث إلى رواد الفضاء فى المحطة الفضائية.

حاليًا جنبًا إلى جنب مع سبيس إكس التى تستخدم مركبة "كارجو دراجون" الخاصة بها للمهام ، تستخدم شركة Northrop Grumman حرفة Cygnus لمهام إعادة الإمداد أيضًا. فى المستقبل ستنضم إلى هذين المزودين المركبة الروبوتية Sierra Nevada Dream Chaser لإعادة إمداد محطة الفضاء الدولية.

كان قد تم تعيين SpaceX لإطلاق مركبة Cargo Dragon باستخدام صاروخ Falcon 9 من Launch Complex 39A فى مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا. ومع ذلك كان الطقس سيئًا فى شكل عواصف فى المنطقة لذا كان لا بد من إلغاء الإطلاق.