تكنولوجيا: Fossil تحدد يوم 30 من أغسطس للإعلان عن سلسلة ساعات Gen 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Fossil لكشف النقاب عن جيل جديد من الساعات الذكية في 30 من شهر أغسطس، حيث تقدم الشركة سلسلة Fossil Gen 6.

كانت شركة Fossil قد قدمت سلسلة Gen 5 خلال عام 2019، والآن تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية قبل نهاية الشهر الجاري.

ولقد أطلقت الشركة بالفعل صفحة إعلانية على موقعها الرسمي لسلسلة Fossil Gen 6، كما نشرت Fossil مقطع فيديو ترويجي قصير على الفيس بوك، والذي إستعرضت من خلاله ملامح تصميم الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية.

ولقد إستعرضت تسريبات مصورة سابقة تصميم ومواصفات نماذج ساعات Gen 6، حيث تنطلق هذه الإصدارات بأحجام 42 و44مم، كما يدعم الساعات الذكية رقاقة معالج Snapdragon 4100 Plus.

كما تنطلق سلسلة Fossil Gen 6 بشاشات OLED بحجم 1.28 إنش، وميزة Always-On، أيضاً تتميز الساعات بتصميم مقاوم للماء عند عمق 50 متر، وتضم بطارية تستمر بعمر شحن حتى 24 ساعة، مع تقنية الشحن السريع بقدرة على شحن الساعة من صفر إلى 80% خلال 30 دقيقة.

وتأتي ساعات Gen 6 بميزة تعداد الخطوات، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، رصد معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، كما تأتي الساعات بنظام GPS مدمج.

أيضاً تنطلق الساعات بنظام تشغيل Wear OS، وتدعم الترقية إلى التحديث الجديد من نظام التشغيل، وتنطلق بسعر يتراوح بين 300 إلى 330 يورو.

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