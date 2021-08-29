شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تضيف الصوت الخاص بك على TikTok والان مع تفاصيل الخبر
2. اضغط على الدائرة الحمراء في الجزء السفلي من الشاشة لتسجيل مقطع فيديو، وسيصبح هذا الصوت هو صوتك المخصص، وعند الانتهاء من التسجيل، اضغط فوق الدائرة الحمراء مرة أخرى، ثم اضغط فوق علامة الاختيار الحمراء في أسفل يمين الشاشة.
3. قم بتحرير تسجيل الصوت الخاص بك باستخدام الخيارات الموجودة في الألواح السفلية والجانبية، ويمكنك إبطاء الصوت باستخدام تأثير الحركة البطيئة أو قص الصوت أو إضافة تأثير صوتي، كما أنه عند الانتهاء، اضغط فوق التالي.
4. انشر TikTok الخاص بك عن طريق الضغط فوق Post.
5. في فيديو TikTok، اضغط فوق سجل الدوران في أسفل يمين الشاشة.
6. اضغط فوق إضافة إلى المفضلة لاستخدام الصوت لاحقًا، أو بدلاً من ذلك، اضغط فوق استخدام هذا الصوت لإنشاء فيديو TikTok جديد باستخدام صوتك المخصص.