شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تضيف الصوت الخاص بك على TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك استخدام الأصوات الخاصة بك أو تسجيل تعليق صوتي لك دون أن تحتاج إلى تركيب أصوات أخرى على الفيديو الخاص بك عند إنشاء مقاطع فيديو على TikTok، وهذا الأمر سهل ويمكن تطبيقه عبر 6 خطوات فقط نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق TikTok، اضغط فوق رمز علامة الجمع + في الجزء السفلي من الشاشة لإنشاء مقطع فيديو جديد.

2. اضغط على الدائرة الحمراء في الجزء السفلي من الشاشة لتسجيل مقطع فيديو، وسيصبح هذا الصوت هو صوتك المخصص، وعند الانتهاء من التسجيل، اضغط فوق الدائرة الحمراء مرة أخرى، ثم اضغط فوق علامة الاختيار الحمراء في أسفل يمين الشاشة.

3. قم بتحرير تسجيل الصوت الخاص بك باستخدام الخيارات الموجودة في الألواح السفلية والجانبية، ويمكنك إبطاء الصوت باستخدام تأثير الحركة البطيئة أو قص الصوت أو إضافة تأثير صوتي، كما أنه عند الانتهاء، اضغط فوق التالي.

4. انشر TikTok الخاص بك عن طريق الضغط فوق Post.

5. في فيديو TikTok، اضغط فوق سجل الدوران في أسفل يمين الشاشة.

6. اضغط فوق إضافة إلى المفضلة لاستخدام الصوت لاحقًا، أو بدلاً من ذلك، اضغط فوق استخدام هذا الصوت لإنشاء فيديو TikTok جديد باستخدام صوتك المخصص.