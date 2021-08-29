شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكنك تجربة السير فى الفضاء من خلال الواقع الافتراضى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يتمكن معظمنا من زيارة الفضاء ناهيك عن تجربة السير في الفضاء، حتى المليارديرات الذين يمكنهم تحمل تكاليف رحلة خارج الغلاف الجوى لكوكبنا - أو على الأقل في مكان ما في تلك المنطقة المجاورة - يمكنهم فقط النظر من سفنهم الفضائية.

لكن وفقا لموقع engadget فإن الحلقتان 3 و4 من سلسلة مستكشفي الفضاء: تجربة محطة الفضاء الدولية التي تروى حياة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، ستمنحك طريقة لمعرفة ما يشبه الطفو في الفضاء، لتحقيق ذلك قام Felix & Paul Studios ، أحد مبتكري المسلسل بتخصيص كاميرا واقع افتراضي وربطها بالروبوت Canadarm2 لالتقاط مشاهد ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة من خارج محطة الفضاء.

و"كاميرا الفضاء الخارجي" من Felix & Paul هي نسخة مخصصة من Z-Cam V1 Pro يحتوي على تسعة مستشعرات بدقة 4K يمكنها التقاط صور ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة بدقة 8k.

و تم تعديل الكاميرا أيضًا لتحمل الظروف القاسية بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة القصوى وتأثيرات النيازك الدقيقة. قام الفريق بربطها بالذراع الروبوتية Canadarm2 والتي تتحرك حول الهيكل الخارجي للمحطة.

قال جوناثان وودز، المنتج التنفيذي للمسلسل لـ Time Studios (أحد الكيانات التي تقف وراء المشروع جنبًا إلى جنب مع وكالة ناسا):

ستتوفر الحلقتان 3 و4 على التوالي بتنسيق 360 درجة للهاتف المحمول على الأجهزة التي تدعم 5G من خلال شركات الاتصالات الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك LGU + في كوريا الجنوبية وKDDI في اليابان، وOrange في فرنسا ، وDeutsche Telekom في ألمانيا، وستكون متاحة أيضًا كتجارب واقع افتراضي غامرة تمامًا في متجر Oculus لسماعات الرأس Rift وQuest وQuest 2.