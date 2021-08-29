تكنولوجيا: تطوير محطة فضاء خاصة تعمل كفندق لرواد مدنيين وتشمل الإقامة لأشهر

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القاهرة - سامية سيد - يجري تطوير محطة فضاء جديدة خاصة بالكامل ويمكن إطلاقها في غضون سنوات قليلة، حيث تنشأ شركة كولينز في شارلوت بولاية نورث كارولين أنظمة دعم الحياة واستعادة المياه لناسا، والتي يتم استخدامها في محطة الفضاء الدولية (ISS)، وتقول إنها حصلت على عقد بقيمة 2.6 مليون دولار من جانب عميل مداري كان يبني محطة فضائية، للتعامل معها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت كولينز، وهي شركة تابعة لشركة Raytheon Technologies، إنها تقوم ببناء أنظمة التحكم البيئي ودعم الحياة (ECLSS) التي يمكن إطلاقها في غضون بضع سنوات لتوفير ظروف ملائمة للعيش خارج الغلاف الجوي للأرض.

وتشير التوقعات إلى أن شركة أكسيوم سبيس الخاصة للسياحة الفضائية قد تكون العميل المدارى المقصود، حيث إنها الشركة الأكثر شهرة التي تخطط بنشاط لمحطة فضاء تجارية.

أبرمت شركة السياحة الفضائية صفقة مع SpaceX لنقل الركاب إلى محطة الفضاء الدولية، واقترحت وحدة نمطية للمحطة حصريًا لاستخدام رواد الفضاء الخاصين فىالمدار الأرضي المنخفض، حيث توجد محطة الفضاء الدولية حاليًا.

ويوجد حاليًا محطتان في هذا المدار، وهما محطة الفضاء الدولية نفسها، وتيانجونج، محطة الفضاء الصينية التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

كما تعمل روسيا أيضًا على محطة فضائية خاصة بها، وهي المرة الأولى التي ستشغل فيها قاعدتها الخاصة في المدار منذ أن أوقفت تشغيل محطة مير من الحقبة السوفيتية في عام 2001.

ورفضت شركة أكسيوم سبيس، شركة السياحة الفضائية الخاصة التي تدير الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع سبيس إكس ، التعليق على الشائعات بأنها المشتري.