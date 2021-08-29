شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أبرز تسريبات آيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون عمر سلسلة آبل آيفون 12 بضعة أشهر فقط ، لكننا نسمع بالفعل عشرات الشائعات حول سلسلة iPhone 13 وحدث إطلاق محتمل في سبتمبر. ويمثل iPhone 12 تغييرًا كبيرًا لسلسلة آيفون ، بتصميم جديد تمامًا وكاميرات محسّنة والمزيد ولكن إذا تم تصديق الشائعات، فقد يكون آيفون 13 أكثر إثارة.

إليك كل ما نعرفه عن iPhone 13 حتى الآن.

تصميم آيفون 13

جلبت سلسلة iPhone 12 تغييرات كبيرة في التصميم على iPhone ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التصميم المليء بالثغرات الذي استوحى الإلهام من iPhone 4 و iPhone 5. ولهذا السبب ، لا نتوقع العديد من التغييرات في التصميم العام ومظهر iPhone 13 - لكن لا يزال بإمكاننا رؤية بعض التعديلات.

أحدث التسريبات حول iPhone 13 جاءت من المتسرب التسلسلي Jon Prosser ، الذي قال إنه حصل على تصييرات CAD لجهاز iPhone 13 القادم. تُظهر العروض تصميمًا قطريًا جديدًا للكاميرا لطرازات iPhone غير Pro ، بالإضافة إلى بنية أكثر سمكًا قليلاً تستوعب بطارية أكبر. يبدو أيضًا أنهم يظهرون درجة أصغر على الجهاز.

تشير الشائعات إلى أنه في مرحلة ما في المستقبل من المحتمل أن تنتقل Apple إلى iPhone بدون منافذ. يرى العديد من الخبراء أن قرار Apple بجلب شحن MagSafe إلى iPhone هو الخطوة الأولى نحو هذا التغيير. ومع ذلك من غير المحتمل أن يحدث هذا مع iPhone 13. بينما أشارت الشائعات إلى أن نموذجًا واحدًا على الأقل سيتخلص من المنافذ ، قال محلل TF International Securities الشهير Ming-Chi Kuo في عام 2019 إن شركة آبل ستطلق جهاز آيفون بدون منفذ في عام 2021 تشير التقارير الأخيرة إلى أن آبل قد تكون ملتزمة بـ منفذ Lightning مجرب وحقيقي لمدة عام آخر.

شائعة أخرى مستمرة هي أن آيفون سيحصل على درجة أصغر، تشير بعض الشائعات إلى أن شركة آبل أرادت تضمين درجة أصغر على iPhone 12 كجزء من تصميمها الجديد ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك - وبالتالي فهي تستهدف بدلاً من ذلك iPhone 13 لهذا التغيير. من غير المحتمل أن تختفي هذه الدرجة تمامًا لكن Ice Universe ، وهو أحد المتسربين المعروفين على Twitter ، يقول إن الدرجة ستكون أقل عمقًا. يشير تسريب من كل شيء Apple Pro إلى أن الشق سيكون أضيق بدلاً من أن يكون سطحيًا ، وتمكن Unbox Therapy من وضع أيديهم على جهاز iPhone 13 Pro Max الوهمي الذي قد يُظهر هذا التصميم الأصغر.

أشيع في البداية أن iPhone 13 سيعيد Touch ID لقد أثبت الوباء أنه على الرغم من أن التعرف على الوجه أمر رائع ، إلا أنه ليس له معنى دائمًا - مثل ارتداء قناع. وقيل أن شركة آبل تدرس مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة في وقت سابق من قبل Bloomberg ، لكن تقريرًا لاحقًا من المنشور أضاف أنه من غير المرجح أن تقوم الشركة بشحنه هذا العام. بدلاً من ذلك أفادت التقارير أن شركة آبل تختبر تحديثًا لمعرف الوجه يسمح لها بالعمل مع قناعك وبنظارات ضبابية. ليس من الواضح ما إذا كانت Apple تخطط لشحن هذا مع iPhone 13 عند الإطلاق أو ستمكّنه لاحقًا عبر تحديث البرنامج.

وقد يأتي iPhone 13 بعدة ألوان مختلفة. وفقًا لـ EverythingApplePro و Max Weinbach ، قد تأتي سلسلة iPhone 13 بلون أسود غير لامع أغمق من لون الجرافيت المعروض حاليًا على iPhone 12 Pro. تشير الشائعات الحديثة الأخرى إلى أن بعض طرز iPhone 13 على الأقل ستأتي باللون الوردي الجديد.