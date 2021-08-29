شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب شيكاغو تقاضى تطبيقين لتوصيل الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت مدينة شيكاغو دعوى قضائية ضد خدمات توصيل الطعام DoorDash و Grubhub بدعوى استخدامهما تكتيكات خادعة وغير عادلة أضرت بالمطاعم أثناء جائحة فيروس كورونا، وتتهم الدعويان الخدمات بمجموعة من سوء السلوك ، بما فى ذلك الإعلان الكاذب عن خدمات التوصيل للمطاعم دون موافقتهم وفرض رسوم مضللة على العملاء وإخفاء التكاليف التى أضافوها إلى الوجبة حسبما نقل موقع the verege.

قال عمدة شيكاغو لورى لايتفوت الذى قدم الشكاوى إلى جانبه "إنه أمر مقلق ومؤسف للغاية أن هذه الشركات انتهكت القانون خلال هذه الأوقات الصعبة بشكل لا يصدق ، باستخدام أساليب غير عادلة ومضللة للاستفادة من المطاعم والمستهلكين الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء واقفة على قدميهم". القائم بأعمال مفوض شؤون الأعمال وحماية المستهلك (BACP) كينيث ماير ومستشارة الشركة سيليا ميزا.

يبدو أن الدعاوى تنبع من التعاون بين BACP والإدارة القانونية لمدينة شيكاغو ، ويؤكدون المطالبات القائمة على قانون بلدية شيكاغو. لكنهم يرددون الأحداث المذكورة فى دعاوى قضائية أخرى وخلافات عامة. على سبيل المثال تزعم دعوى Grubhub القضائية أن خصم "العشاء للدعم" الذى وجهته الشركة لانتقادات شديدة "كان مخادعًا لدرجة أنها اضطرت إلى إصدار بيانات تصحيحية على المستوى الوطني". من بين العديد من المشكلات الأخرى فإنه يفرز أيضًا ممارسة Grubhub المتمثلة فى الإعلان عن أرقام الهواتف التى توجه المتصلين إلى المطاعم ولكنها تضيف بهدوء رسومهم الخاصة، بالإضافة إلى عمل نسخ "محتالة" من مواقع المطاعم.

ونفى Grubhub الاتهامات "نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار العمدة لايتفوت برفع هذه الدعوى التى لا أساس لها من الصحة. كل ادعاء خاطئ بشكل قاطع وسندافع بقوة عن ممارسات أعمالنا.

نحن نتطلع للرد فى المحكمة ونحن واثقون من أننا سننتصر ، "قال متحدث باسم The Verge تقول Grubhub إنها أوقفت الطلبات عبر الهاتف فى 23 أغسطس ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تقديم طلب Grubhub من خلال ممثل عبر الهاتف ولم يعد يجعل مواقع الويب المعنية.

هذه هى الدعوى الحكومية الثانية الأخيرة ضد Grubhub ففى يوليو رفعت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس مورا هيلى دعوى قضائية ضدها بزعم تجاوز الحد الأقصى المحلى بنسبة 15 فى المائة لرسوم المطاعم - وهى تهمة موجودة أيضًا فى شكوى شيكاغو.

وبالمثل تتهم شركة DoorDash بالالتفاف حول سقف 15 فى المائة فى شيكاغو مع "رسوم شيكاغو" التى تبلغ 1.50 دولار والتى "نقلت بشكل مضلل للمستهلكين أن المدينة كانت تفرض هذه الرسوم وتتلقى الأموال".

تتضمن دعوى DoorDash أيضًا لقطة ضد سياسة الإكرامية للشركة - التى طلبت "نصائح" لدفع الأجور الحالية للسائقين بدلاً من تمريرها فعليًا كمكافأة. (

أعلنت DoorDash أنها ستغير السياسة فى عام 2019) "ضلل DoorDash المستهلكين فى شيكاغو للاعتقاد بأنهم كانوا يستخدمون ميزة 'tip' على منصة DoorDash لتكملة دخل السائق الذى قدم طعامه ، بالإضافة إلى الدفع الأساسى المقدم من DoorDash وبدلاً من ذلك استخدمت DoorDash إلى حد كبير "نصيحة" المستهلك لدعم مدفوعاتها المتفق عليها للسائق " كما تقول الدعوى.

ونقل موقع the verege عن متحدث DoorDash "هذه الدعوى لا أساس لها إنه إهدار لموارد دافعى الضرائب ، ويجب أن يغضب سكان شيكاغو` ."لقد وقفت DoorDash مع مدينة شيكاغو طوال الوباء، حيث تنازلت عن رسوم المطاعم وقدمت 500000 دولار فى شكل منح مباشرة ، وخلق فرص كسب قوية وتقديم الطعام والضروريات الأخرى للمجتمعات المحتاجة.

فى العام الماضى قامت بتسوية دعوى قضائية فى واشنطن العاصمة بشأن سياسة البقشيش الخاصة بها بمبلغ 2.5 مليون دولار. لم تتضمن التسوية اعترافًا بارتكاب مخالفات.