شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل Watch Series 7 المقبلة.. تتميز بحواف مربعة وتراقب اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن تطلق أبل رسميًا Watch Series 7 هذا العام، ظهرت مجموعة من النسخ المقلدة للساعة الذكية المقبلة من الصين عبر الإنترنت، حيث شوهدت النسخ المستنسخة من أبل Watch Series 7 بألوان مثل Space Black وSilver وSpace Gray، وتدعي التقارير أن أبل Watch Series 7 الجديدة ستتميز بحواف مربعة.

ويدعي الخبراء أن Watch 7 المقبلة ستكون مناسبة جدًا لمظهر الحيوانات المستنسخة، وفي الصين، من المتوقع أن تبلغ تكلفة النسخ المستنسخة من Watch 7 حوالي 60 دولارًا، وقبل إطلاق كل منتج رئيسي من منتجات أبل، تبدأ النسخ المستنسخة في الظهور في الصين، حيث إن هذه النسخ المستنسخة مشتقة من النماذج الأولية لأجهزة أبل الجديدة.





وعلى مر السنين، أصبحت أبل Watch جهازًا مفيدًا لمراقبة الصحة واللياقة البدنية، وتقدم أبل بالفعل ميزات مهمة مثل مراقبة ECG وSpO2 في ساعتها الذكية، والآن ، تعمل الشركة على إضافة ميزة مراقبة صحية أخرى مهمة ومفيدة في ساعتها الذكية المقبلة.

وقد أشارت العديد من الشائعات إلى أن شركة أبل تخطط لدمج مراقبة الجلوكوز في أبل Watch 7، وقد تم الإبلاغ في الماضي أن أبل ربما كانت تعمل على مقياس جلوكوز غير جراحي لساعتها، وتقدم أبل Watch على مر السنين ميزة واحدة كبيرة كل عام، وتعد مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم ميزة عالية التوقع حيث أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في جميع أنحاء العالم يتزايد فقط.