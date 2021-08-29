شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 40٪ من الأمريكيين يعتقدون فى زيارة الأطباق الفضائية للأرض والان مع تفاصيل الخبر
استطلعت جالوب آراء 1.007 بالغين في الولايات المتحدة من أجل الاستطلاع بعد أسبوعين تقريبًا من إصدار البنتاجون لتقريرها المثير للجدل حول ظواهر جوية مجهولة الهوية، وبتفصيل البيانات بشكل أكبر، وجد أن خريجو الجامعات الذين اعتادوا أن يكونوا الأكثر تشككًا في المؤمنين بالحياة خارج كوكب الأرض، أصبحوا ممن يريدوا أن يصدقوا ذلك.
ويعتقد 37% الآن من خريجي الجامعات أن بعض الأجسام الغريبة هي أطباق فضائية ارتفاعًا من 27% في عام 2019.
وأصبح الرجال أكثر احتمالًا من النساء للاعتقاد بوجود حياة خارج الأرض، حيث يعتقد 44% من الذكور أن الأجسام الطائرة الغريبة هي مركبات فضائية، ارتفاعًا من 34% في عام 2019.
بينما يعتقد 38%من النساء الآن أن الأجسام الطائرة المجهولة من عالم آخر، ارتفاعًا من 33% في عام 2019.