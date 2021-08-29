تكنولوجيا: ابل تبدأ برنامج إصلاح مجاني لمشكلة سماعة iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع 9to5Mac عن بدء ابل لبرنامج مجاني لإصلاح مشكلة السماعات في عدد محدود من هواتف iPhone 12.

يواجه عدد من مستخدمي هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro خلل في سماعات الهاتف تؤدي إلى ظهور مشكلة عند إجراء المكالمات، حيث ينقطع الصوت بشكل تام في السماعات.

ولقد رصد عدد من مستخدمي هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro خلال الفترة الماضية مشكلة إختفاء الصوت أثناء المكالمات في السماعات.

أيضاً حددت ابل الوحدات المؤهلة لبرنامج الإصلاح المجاني التي اصدرت ما بين أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، ومن المقرر أن يتم إصلاح المشكلة عن طريق الشركة مباشرة أو المتاجر المعتمدة، على أن تكون عملية الإصلاح مجانية من تاريخ بيع الوحدة ولفترة تصل إلى عامين.

يذكر أن ابل أشارت إلى أن السبب في ظهور هذه المشكلة يعود إلى خلل في أحد تكوينات جهاز الإستقبال، كما أكدت ابل على أن المشكلة لا تتضمن أجهزة iPhone 12 mini أو 12 Pro Max، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الإصدارات تأتي بأجهزة إستقبال مختلفة.

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