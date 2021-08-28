شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تهدف الآن لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، تخطط Tesla التي يديرها Elon Musk الآن لبيع الكهرباء مباشرة إلى المستهلكين في الولايات المتحدة.

ففي طلب مقدم إلى لجنة المرافق العامة في تكساس، طلبت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية أن تصبح "مزودًا للكهرباء بالتجزئة" (REP) في إطار فرعها Tesla Energy Ventures، وفقًا لتقارير Energy Choice Matters؟

وقالت الشركة في تقريرها: "سيعتمد مقدم الطلب على تطبيق Tesla للهاتف المحمول وموقع Tesla على الويب لتنفيذ استراتيجية اكتساب العملاء، وعلى وجه التحديد، سيستهدف مقدم الطلب عملائه الحاليين الذين يمتلكون منتجات Tesla ويسوقون عرض البيع بالتجزئة للعملاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول وموقع Tesla الإلكتروني".

وأضافت: "بالإضافة إلى تطبيق Tesla للهاتف المحمول وموقع Tesla على الويب ، سيتم تدريب مؤسسة دعم عملاء Tesla Energy الحالية لمقدم الطلب لتقديم الدعم والتوجيه للعملاء في جهود اكتساب العملاء"، وقد تم إدراج آنا ستيوارت كرئيسة لشركة Tesla Energy Ventures، وعملت مع Tesla منذ عام 2017 كمديرة لتداول الائتمان التنظيمي وعملت سابقًا في SolarCity التي استحوذت عليها Tesla.

وتقدم Tesla حاليًا خطة كهربائية للبيع بالتجزئة في أستراليا والمملكة المتحدة، تركز على دمج تخزين الطاقة المنزلية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير تفيد بأن Tesla ستزود نظامها البيئي الكامل للطاقة بالطاقة الشمسية والبطاريات وشواحن المركبات الكهربائية، إلى منازل جديدة في مجتمع فاخر جديد يجري بناؤه في فلوريدا.

ووفقًا لموقع Electrek الخاص بالتكنولوجيا الآلية، بدأت شركة صناعة السيارات مؤخرًا في توفير نظامها البيئي الكامل للطاقة مع الألواح الشمسية، وحزم البطاريات المنزلية Powerwall وشواحن السيارات الكهربائية لمركبي الطرف الثالث لتقديم "نظام Tesla Energy البيئي الكامل".

الاتجاه الآخر هو أن تسلا بدأت في عقد المزيد من الصفقات مع بناة منازل جديدة لتثبيت منتجات الطاقة الخاصة بهم مباشرة في مشاريع جديدة بدلاً من تعديلها في المنازل القائمة، وقد وقعت تسلا مؤخرًا صفقات لمنتجات كبيرة في بورتر وتكساس وأوستن. وقال التقرير إن هناك صفقة أخرى مماثلة في فلوريدا الآن.