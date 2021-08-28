شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يواجه دعوى جيف بيزوس القضائية الجديدة ضد شركته بالسخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، جيف بيزوس صاحب أمازون وشركة الفضاء بلو أورجن في تغريدة، قائلاً إنه "اتضح أن بيزوس تقاعد من أجل رفع دعاوى قضائية بدوام كامل ضد SpaceX"، حيث قدمت أمازون احتجاجًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لمنع SpaceX من إطلاق مجموعة أخرى من أقمارها الصناعية Starlink.

ووفقًا لما ذكرته صحيغة "ديلى ميل" البريطانية، تم تقديم الالتماس من جانب شركة Kupier Systems التابعة لشركة أمازون، والتي تعمل على تطوير أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت للتنافس مع أعمال شركة SpaceX.

لا يهدف تقديم Kupier إلى إيقاف Starlink تمامًا، ولكن التشكيك في خطط SpaceX التي تقول إنها تتعارض مع قواعد FCC.

وكتبت ماريا دودسون شومان ، مستشارة شركة Kuiper Systems ، في الوثيقة: "يقترح تعديل SpaceX تكوينين مختلفين لما يقرب من 30 ألف قمر صناعي من نظام Gen2 الخاص به، وكل منهما يرتب هذه الأقمار الصناعية وفقًا لمعايير مدارية مختلفة للغاية ''.

وأضافت شومان، "يتعارض نهج SpaceX الجديد المتمثل في التقدم بطلب للحصول على تشكيلتين حصريتين للطرفين مع كل من قواعد اللجنة والسياسة العامة ونحث اللجنة على رفض هذا التعديل".

يأتي هذا الأمر في أعقاب شكوى أخرى من بيزوس ضد SpaceX يقاضي ناسا، مدعيا أنه تم منح عقد هبوط على القمر بقيمة 2.9 مليار دولار بشكل غير عادل إلى شركة SpaceX لماسك في وقت سابق من هذا العام.

وكانت أعلنت أمازون لأول مرة عن خططها لـ Kuiper Systems في عام 2018 وحصلت على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC في يوليو 2020 لبناء كوكبة مكونة من 3236 قمراً صناعياً.

ستتمتع هذه الأقمار الصناعية بالقدرة على خدمة حوالي 95% من سكان العالم ووضع أمازون بنجاح كمزود عالمي لخدمة الإنترنت، ومع ذلك، لم تطلق Kuiper بعد جهازًا واحدًا في المدار.

ومن ناحية أخرى، أطلقت شركة SpaceX 1700 قمراً صناعياً للإنترنت من Starlink في المدار، والتي توفر النطاق العريض إلى 100000 عميل يدفعون في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن الشركة المملوكة لشركة Musk تتطلع إلى تحسين التغطية وقدمت التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للحصول على الموافقة على تشغيل شبكة Starlink من الجيل الثاني تضم ما يقرب من 30000 قمر صناعي.

وأعادت SpaceX صياغة الخطة في وقت سابق من هذا الشهر بطلب جديد لتضمين تكوينين لأجهزة Starlink، وهو ما تعترض عليه أمازون.